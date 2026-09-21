‘Estamos hechos para más’, sostiene Ricardo Gallardo Cardona en Quinto Informe de Gobierno

El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, durante la presentación de su Quinto Informe de Gobierno, el 21 de septiembre de 2026.

“Estamos hechos para más”, sostuvo el gobernador Ricardo Gallardo Cardona en un mensaje a sus opositores a su partido y gobierno rumbo a las elecciones de 2027, en las que San Luis Potosí será una de las 17 entidades donde se renovará la gubernatura.

Durante la presentación de su Quinto Informe de Gobierno desde el Centro de Negocios Potosí, el mandatario se dijo confiado en la derrota de sus opositores, al destacar que el su “gobierno es fuerte, es auténtico y es cercano al pueblo”.

“Tenemos gente muy competitiva trabajando en San Luis Potosí y no vamos a dar un paso atrás. El Estado seguirá creciendo día con día y seguirá caminando de la mano de las y de los potosinos porque somos más los que queremos un Estado próspero. Y les vamos a demostrar a todas y a todos, en el momento oportuno que lleguen las elecciones, que estamos hechos para más” Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí



Gallardo Cardona desestimó el “inútil esfuerzo de perjudicar políticamente” a su administración y al Partido Verde Ecologista de México (PVEM), y apuntó que ”la empatía ciudadana no se gana con golpes bajos".

“Jueguen limpio y apéguense a los datos y a la realidad del Estado, porque en verdad no me va a causar mayor placer que verlos derrotados en este 2027 ″, expresó.

Por otra parte, al acusar que durante décadas las pasadas administraciones acumularon una “deuda histórica” con el pueblo de San Luis Potosí, el mandatario reconoció que “seis años no son suficientes para lograr que la transformación no se lea en boletines de prensa, sino que se sienta en el corazón”.

“Necesitamos más tiempo para transitar de la transformación general a la transformación de cada familia y de cada ciudadano”, aseveró.

En representación de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, asistió al evento la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora; además, acudieron presidentes municipales, legisladores estatales, federales y dirigentes del Partido Verde, e invitados especiales como integrantes de la agrupación Los Acosta, el cantante Julión Álvarez y el exboxeador Julio César Chávez González.

Más temprano, el secretario General de Gobierno, José Guadalupe Torres Sánchez, entregó el Quinto Informe de Gobierno al Congreso del Estado de San Luis Potosí.

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cehr