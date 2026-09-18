Gobernador Ricardo Gallardo lleva a San Luis Potosí a mayor conectividad aérea

El Gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, destacó que durante su administración se ha ampliado la conectividad aérea del Estado con nuevas opciones de traslado hacia destinos nacionales e internacionales, facilitando la movilidad de las familias potosinas, visitantes y sectores productivos.
Ricardo Gallardo Cardona señaló que actualmente San Luis Potosí cuenta con vuelos directos hacia ciudades de Estados Unidos como Chicago, Houston, Dallas y San Antonio, Texas, además de conexiones nacionales con Monterrey, Guadalajara y Puerto Vallarta, agregó que continuarán las gestiones con las aerolíneas para ampliar la oferta de destinos y aprovechar la ubicación estratégica de la entidad.
El Gobernador Ricardo Gallardo Cardona detalló que este dinamismo se refleja en la actividad del Aeropuerto Internacional Ponciano Arriaga, que de enero a agosto de 2026 movilizó 656 mil 402 pasajeros, frente a 534 mil 246 durante el mismo periodo de 2025, lo que representa un crecimiento de 22.9 por ciento. Tan solo durante agosto se registraron 107 mil 965 viajeros.
Familia de Claudia Tacoronte llega a Morelos para repatriar su cuerpo a España
El Gobernador Ricardo Gallardo Cardona destacó que una mayor conectividad aérea abre nuevas posibilidades para el turismo, los negocios y la llegada de inversiones, además de ofrecer mejores alternativas de traslado para las y los potosinos. Durante agosto, el tráfico nacional alcanzó 72 mil 776 pasajeros y el internacional 35 mil 189.
Finalmente, Ricardo Gallardo Cardona afirmó que su administración mantendrá las gestiones para sumar nuevas rutas y consolidar a San Luis Potosí como un punto de conexión cada vez más relevante entre distintas regiones de México y destinos internacionales.
Te puede interesar:
- Dan mayor golpe a huachicol: 59 millones de litros asegurados; no hay detenidos
Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.
FGR