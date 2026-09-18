Michoacán invierte 6 mil mdp en escuelas y becas universales

El paquete de inversión de 6 mil millones de pesos para aulas y conectividad fue presentado por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

Más de 840 mil estudiantes y miles de docentes en Michoacán cuentan con nuevos apoyos en infraestructura, conectividad y certeza salarial, tras destinar una inversión pública de 6 mil millones de pesos a la educación estatal.

Los fondos económicos se enfocan directamente en la rehabilitación, mantenimiento y equipamiento de aulas en las distintas regiones de la entidad, con el objetivo de ofrecer instalaciones dignas a las comunidades escolares.

Respecto a la intervención en los inmuebles escolares, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla resaltó la importancia de contar con espacios aptos: “Un aula segura y en buenas condiciones es un espacio adecuado para aprender y garantizar el derecho a la educación”, afirmó.

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Además de las obras de infraestructura, las autoridades pusieron en marcha el programa D4TA Datos Gratis, un proyecto tecnológico enfocado en eliminar las barreras de conectividad entre el alumnado de los niveles medio superior y superior.

Esta herramienta beneficia directamente a más de 75 mil jóvenes de preparatoria y universidad, quienes ahora disponen de acceso a internet sin costo para elaborar sus proyectos académicos y consultar información formativa.

En materia de desarrollo social, Michoacán se consolidó como el único estado de la República Mexicana en garantizar becas universales para todos los niveles de enseñanza, en estrecha colaboración con el Gobierno federal.

Este esquema de becas beneficia a 842 mil 287 alumnas y alumnos, una medida orientada a prevenir el abandono escolar por motivos financieros y a sostener el ingreso de las familias en la entidad.

En el ámbito laboral, el reporte de la autoridad administrativa confirmó el cumplimiento de 120 quincenas pagadas en tiempo y forma al magisterio michoacano, otorgando estabilidad salarial a las y los docentes.

La puntualidad en las percepciones de los profesores permite mantener las clases de forma ininterrumpida, asegurando el desarrollo regular del ciclo lectivo en beneficio de la niñez y juventud.

Con estas acciones coordinadas, el estado de Michoacán busca reducir el rezago en sus comunidades, garantizando derechos sociales básicos y fortaleciendo el sistema educativo público a largo plazo.

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JVR