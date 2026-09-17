Presenta Bedolla su 5° Informe: destaca 31 mil mdp invertidos en más de 4 mil obras en Michoacán

El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla presentó ante el Congreso del Michoacán su Quinto Informe de Gobierno, como parte de un ejercicio de rendición de cuentas donde destacó que en cinco años Michoacán se ha puesto de pie bajo los principios de la Cuarta Transformación, destinando 31 mil millones de pesos para la construcción de 4 mil 203 obras públicas, lo que equivale a un promedio continuo de dos obras diarias en beneficio de la población.

Alfredo Ramírez Bedolla subrayó que la materialización de su legado es la infraestructura pública, la cual hoy se construye como nunca antes, con recursos estrictamente estatales y sin endeudar a la entidad. Durante su mensaje, enfatizó el impulso a la reforma “No Más Deuda”, y resaltó el incremento en la recaudación al pasar de 4 mil 264 millones de pesos en 2021 a una proyección de 10 mil 294 millones para el presente ejercicio, liberando capacidad financiera.

Alfredo Ramírez Bedolla destacó la intervención sin precedentes en la red vial del estado, atendiendo 2 mil 980 kilómetros —más del 90 por ciento de la red carretera estatal— con una inversión superior a 6 mil 900 millones de pesos. Asimismo, con el firme respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el Gobierno de México, se puso en marcha el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, el cual incorpora 223 acciones de conservación y modernización carretera mediante una inversión mixta de 7 mil 536 millones de pesos previstos para el periodo 2026-2027.

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Entre los proyectos estratégicos de mayor impacto económico, el gobernador expuso que sobresalen la ampliación a cuatro carriles de la Autopista Siglo XXI, con un monto global de 24 mil 841 millones de pesos para potenciar el flujo del puerto de Lázaro Cárdenas, y la construcción de la Autopista de la Agroexportación Uruapan-Zamora, que contempla 73 kilómetros de extensión con un presupuesto cercano a los 13 mil millones de pesos.

Además, la modernización del transporte y la transformación urbana han sido ejes clave de la gestión actual, reflejados en hitos históricos como la puesta en funcionamiento del primer teleférico en Uruapan con una inversión de 3 mil 286 millones de pesos, complementado con el Centro Cultural Plaza de La Ranita, la rehabilitación del Libramiento Oriente y la intervención del Paseo Lázaro Cárdenas.

Mientras que, en la capital del estado, el gobernador refirió que avanza la edificación del segundo teleférico con un presupuesto cercano a los 2 mil 500 millones de pesos para conectar puntos neurálgicos como la Terminal de Autobuses, Ciudad Universitaria, el Zoológico y la Loma de Santa María; así como el desarrollo del Morebús, un sistema de transporte masivo de más de 29 kilómetros con una inversión de 2 mil 193 millones de pesos.

Manifestó que la capital también ha visto la conclusión de importantes distribuidores viales como Eréndira, Monarca, el Paso Independencia, el Paso Catrinas y la avenida Amalia Solórzano, a la par del progreso en la construcción de los 51 kilómetros del segundo anillo periférico de Morelia, con un recurso asignado de 2 mil 596 millones de pesos.

En educación, señaló que la administración ha invertido 6 mil millones de pesos en la dignificación de escuelas y el cumplimiento ininterrumpido de 120 quincenas al magisterio, además de lanzar el programa DATA Datos Gratis para más de 75 mil alumnos de nivel medio superior y superior. Gracias a la coordinación federal, Michoacán se consolidó como el único estado en garantizar becas universales en todos los niveles académicos, beneficiando directamente a 842 mil 287 estudiantes.

En el ámbito universitario, el presupuesto de la Universidad Michoacana aumentó de 3 mil 700 millones de pesos en 2021 a más de 4 mil 850 millones en 2026 mediante la reforma constitucional que le otorga de forma directa el 4.5 por ciento del presupuesto estatal, permitiendo además la apertura y rehabilitación de los campus de Zamora, Uruapan y Huetamo.

En salud, refirió que se impulsan cinco proyectos hospitalarios con una inversión superior a 7 mil millones de pesos, donde sobresalen los ubicados en Maruata, Uruapan, Arantepacua, el Hospital General del IMSS en Zitácuaro y la unidad médica de Villas del Pedregal en Morelia; de igual manera, la entidad reforzó la lucha contra el cáncer con la adquisición de un PET Scan y un acelerador lineal por 165 millones de pesos, brindando apoyo complementario a 838 familias cuidadoras de niñas y niños con esta enfermedad.

En seguridad, Alfredo Ramírez Bedolla explicó que la inversión de 3 mil 200 millones de pesos mediante el Fortapaz ha permitido equipar y profesionalizar a las fuerzas de seguridad, lo cual ha contribuido a reducir el promedio de homicidios dolosos de 8.3 casos diarios en 2021 a 2.2 para agosto de este año, así como desactivar casi 3 mil llamadas de extorsión, evitar el pago de 273 millones de pesos a la delincuencia, rescatar a un centenar de víctimas y detener a 69 personas involucradas en este delito.

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