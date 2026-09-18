FGE Guerrero investiga agresión contra autoridades federales y estatales en Quechultenango y Mochitlán

La Fiscalía General del Estado de Guerrero informó que, derivado de la agresión registrada en contra de autoridades federales y estatales en los municipios de Quechultenango y Mochitlán, recibió la denuncia de las víctimas e inició las investigaciones por los delitos de homicidio en grado de tentativa, lesiones, robo, ataques a las vías de comunicación y daño a la propiedad, en contra de quien o quienes resulten responsables.

Personal ministerial desarrolla los actos de investigación necesarios para esclarecer los hechos, identificar a los probables responsables y llevarlos ante la justicia.

La Fiscalía General del Estado de Guerrero continuará con las diligencias correspondientes, con estricto apego a la ley y respeto al debido proceso.

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