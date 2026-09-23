Jalisco apuesta por una Policía más equipada y preparada, afirman

Jalisco avanza en el fortalecimiento de sus corporaciones de seguridad con una estrategia que apuesta por contar con policías mejor equipados y preparados para realizar labores de prevención, vigilancia y atención a la ciudadanía.

Durante la administración del Gobernador Pablo Lemus Navarro se ha reforzado el estado de fuerza y las herramientas con las que cuentan las distintas corporaciones. Actualmente, la estrategia estatal suma una fuerza operativa de más de 6 mil 300 elementos desplegados en diferentes áreas de seguridad.

Entre ellos se encuentran 2 mil 570 integrantes de la Policía Estatal Preventiva, encargados de realizar labores de prevención y vigilancia en el territorio jalisciense.

También forman parte de este despliegue 130 elementos de la Policía Estatal de Caminos, quienes brindan seguridad en las carreteras de Jalisco, así como mil 800 integrantes de la Policía Vial, que trabajan diariamente en las vialidades del estado.

A estas corporaciones se suman elementos de la Policía Estatal Penitenciaria, la Fiscalía del Estado y grupos especializados, que complementan las labores de seguridad y atención en Jalisco.

El fortalecimiento no solo se ha concentrado en incrementar la capacidad operativa. El Gobierno de Pablo Lemus también ha impulsado la entrega de vehículos, motocicletas y equipamiento especializado para que las y los elementos cuenten con mejores herramientas para desempeñar sus funciones.

Con más personal y equipamiento para las corporaciones, Jalisco busca fortalecer la presencia policial y la capacidad de respuesta en carreteras, vialidades y municipios del estado.

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FGR