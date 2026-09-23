En Oaxaca, nadie estará por encima de la ley: Salomón Jara

Salomón Jara Cruz (centro) reitera que la seguridad y la aplicación de la ley están por encima de cualquier interés en Oaxaca.

El Gobernador del Estado, Salomón Jara Cruz, afirmó que “en Oaxaca, nadie estará por encima de la ley”.

A través de sus redes sociales, Jara Cruz reconoció el trabajo del Gabinete de Seguridad federal encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana federal, Omar García Harfuch.

En Oaxaca, nadie estará por encima de la ley.



Reconozco el trabajo del gabinete de seguridad federal encabezado por nuestra Presidenta @Claudiashein y por el secretario @OHarfuch, así como la labor de la @SEMAR_mx, @Defensamx1, @GN_MEXICO_, @FGRMexico y de todas las… https://t.co/Xr1UAdmm9I — Salomón Jara Cruz (@salomonj) September 23, 2026

Así como la labor de Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, Defensa Nacional, Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Oaxaca y la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, y todas las instituciones federales y estatales que participaron en el operativo en el que fueron detenidas dos personas, entre estas el presidente municipal de Juchitán de Zaragoza, Miguel “N”.

“Juchitán se mantiene en paz y en condiciones de absoluta gobernabilidad. Seguiremos trabajando en plena coordinación con el Gobierno de México”, precisó en su mensaje.

Comunicado del Gobierno de Oaxaca. ı Foto: Gobierno de Oaxaca

El Mandatario Estatal reiteró que, “lo había advertido y lo sostengo: la seguridad de nuestras familias y la aplicación de la ley están por encima de cualquier interés. No habrá impunidad ni excepciones. Quien se aparte del Estado de derecho tendrá que enfrentar las consecuencias. Aquí predicaremos con el ejemplo”, sentenció.

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