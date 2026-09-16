Encabeza Pablo Lemus Grito de Independencia ‘Jalisco, el Corazón de México’

Con saldo blanco y 60 mil asistentes en el Centro Histórico de Guadalajara, Pablo Lemus Navarro, Gobernador del Estado, encabezó la ceremonia del Grito de Independencia “Jalisco, el Corazón de México”, en la que destacó la grandeza, identidad, creatividad y talento de la entidad.

“Con profundo orgullo, honramos a las mujeres y hombres valientes que entregaron su vida para darnos Patria. Desde el corazón de Jalisco, tierra de mujeres y hombres libres, cuna de la identidad nacional y bastión de la cultura, la creatividad y la innovación, celebramos nuestra historia y proclamamos la grandeza de México”, señaló el Gobernador del Estado, desde Palacio de Gobierno, durante la tradicional Arenga.

Lemus Navarro enalteció la lucha de las heroínas y héroes independentistas en el marco del 216 aniversario del inicio de la Independencia de México.

“¡Viva Miguel Hidalgo y Costilla!,¡Viva José María Morelos y Pavón!, ¡Viva Josefa Ortiz!, ¡Viva Ignacio Allende!, ¡Vivan los hermanos Aldama!, ¡Viva Leona Vicario!, ¡Viva Vicente Guerrero!, ¡Viva Guadalupe Victoria!, ¡Viva Pedro Moreno!, ¡Viva María Rita Pérez Jiménez!, ¡Viva José Antonio Torres, nuestro héroe!, ¡Viva Prisciliano Sánchez, primer Gobernador Electo de Jalisco!”, expresó.

“¡Vivan las mujeres y los hombres que todos los días construyen un México más justo y próspero!, ¡Vivan las niñas y los niños de Jalisco!, ¡Viva el Estado Libre y Soberano de Jalisco!, ¡Viva nuestra Independencia!, ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!”, exclamó Pablo Lemus.

Posteriormente a la tradicional Arenga, con la que se remembra el movimiento independentista que inició Miguel Hidalgo y Costilla, en 1810, el Gobernador del Estado saludó a la ciudadanía reunida en Plaza de Armas.

Salvador Zamora Zamora, Secretario General de Gobierno, informó que las festividades de independencia se realizaron en los 125 municipios y en el caso del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), las y los asistentes acudieron con gran emotividad, patriotismo y orden.

“Estamos trabajando para que (este evento) se viva en un ambiente de fiesta, pero también de tranquilidad y de paz (...) Vemos mucho entusiasmo, que bueno que la gente ha tenido confianza de que en este tipo de eventos masivos, pueda acudir con un ambiente de fiesta, pero también con mucha seguridad”, indicó Zamora Zamora.

Momentos después del Grito de Independencia el Gobierno de Jalisco, a través de la Agencia Estatal de Entretenimiento de Jalisco (AGEEJ), presentó un espectáculo de fuegos artificiales que iluminó el cielo tapatío y resaltó edificios históricos como la Catedral de Guadalajara, el Teatro Degollado, la Plaza de Armas, el Paseo Alcalde, la Rotonda de las y los Jaliscienses Ilustres, entre otros espacios.

Al término del espectáculo de pirotecnia, Grupo Frontera se presentó en el escenario instalado en Plaza Liberación, donde interpretó parte de su repertorio ante las personas asistentes.

La agrupación, integrada por Adelaido “Payo” Solís III, Juan Javier Cantú, Julián Peña Jr. , Alberto “Beto” Acosta, Carlos Guerrero y Brian Ortega, incluyó temas como La del proceso, Por qué será, De lunes a lunes, Que vuelvas, Di que sí, Ojitos rojos y No se va, además de un popurrí conformado por Modo difícil, Qué te parece y Quédate conmigo.

Como parte de la fiesta mexicana, previo a la ceremonia del Grito de Independencia, también se presentaron Los Tropicales, Mariachi Voz de Mi Tierra, Sonora Vainilla y un espectáculo de los Hermanos Barba con mariachi.

Con el objetivo de salvaguardar el orden y la tranquilidad de las y los asistentes, los Gobiernos de Jalisco y Guadalajara montaron un operativo con la participación de más de 3 mil 700 elementos en una estrategia conjunta de seguridad, protección civil, atención médica y movilidad.

La fuerza operativa estuvo integrada por 2 mil elementos de la Policías Estatal Preventiva, Metropolitana y Vial, 450 elementos de la Unidad de Protección Civil y Bomberos Jalisco, 135 elementos de la Secretaría de Salud Jalisco, así como mil 164 elementos del Ayuntamiento de Guadalajara.

Al operativo también se sumaron elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano.

Una noche para sentirnos orgullosos de nuestra tierra.



¡Viva México y viva Jalisco! pic.twitter.com/94VOR1m6gJ — Pablo Lemus Navarro (@PabloLemusN) September 16, 2026

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