Encabeza Evelyn Salgado desfile patrio en Chilpancingo Guerrero

Las reflexiones históricas sobre el rol insurgente del sur y la soberanía popular fueron expresadas por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.

Chilpancingo vibró este 16 de septiembre con la celebración del tradicional desfile cívico-militar por el aniversario de la Independencia de México. Miles de familias guerrerenses se congregaron a lo largo de la avenida Vicente Guerrero para presenciar el paso de las fuerzas de seguridad y contingentes escolares.

La conmemoración patriótica concluyó sin novedades ni incidentes, tras el despliegue de más de tres mil participantes que marcharon desde la Alameda Central Francisco Granados Maldonado.

Al encabezar la ceremonia, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda afirmó que la soberanía reside en el pueblo y ratificó a México como una nación libre e independiente. Asimismo, sostuvo que la fuerza de las instituciones se mide por su capacidad de servir a la población.

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La mandataria estatal reconoció la labor de las Fuerzas Armadas, así como de los cuerpos de protección civil y auxilio de Guerrero. Destacó que estas instituciones mantienen como prioridad absoluta la protección y el bienestar de la ciudadanía en la entidad.

Acompañada por representantes de los poderes Legislativo y Judicial del estado, Salgado Pineda subrayó la contribución fundamental de las mujeres en la gesta insurgente. Mencionó de manera especial el legado de Josefa Ortiz de Domínguez, Leona Vicario y Gertrudis Bocanegra.

El inicio de la columna de contingentes escolares y de auxilio se dio a la altura de la Alameda Central Francisco Granados Maldonado. ı Foto: Especial.

De igual forma, la titular del Ejecutivo estatal recordó el peso histórico del sur en la conformación de la República, destacando las figuras de Nicolás Bravo, Hermenegildo Galeana, Antonia Nava y Vicente Guerrero en la construcción del proyecto nacional.

Durante la jornada, la ciudadanía presenció el paso de 646 elementos de tropa del Ejército Mexicano, Fuerza Aérea, Guardia Nacional y Armada de México, acompañados por 34 vehículos militares y cuatro binomios canófilos.

A la columna militar se sumaron 600 agentes de la Secretaría de Seguridad Pública estatal y personal de Protección Civil con 34 unidades operativas.

El contingente civil estuvo integrado por mil 900 estudiantes y docentes de diversos planteles educativos de la capital, concluyendo el trayecto con la tradicional participación de la asociación de charros local.

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JVR