Claudia Sheinbaum y Ricardo Gallardo inauguran Universidad Rosario Castellanos en San Luis Potosí

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el gobernador Ricardo Gallardo Cardona inauguraron la primera etapa de la Universidad Nacional Rosario Castellanos en Soledad de Graciano Sánchez, un proyecto que ampliará el acceso a educación superior gratuita y fortalecerá la formación en tecnologías emergentes.

Durante el acto, Sheinbaum destacó que esta nueva institución responde a la necesidad de preparar a las y los jóvenes para el mercado laboral actual, con carreras enfocadas en inteligencia artificial, robótica y mecatrónica, además de programas en economía, ciencias ambientales y relaciones internacionales.

La Universidad Rosario Castellanos abre opciones educativas para jóvenes potosinos. ı Foto: Presidencia

La mandataria reconoció el papel del Gobierno estatal en la construcción del plantel y subrayó que el edificio fue levantado en un periodo reducido. “¿Saben quién construyó la Universidad, los edificios? Ricardo, el Gobernador Constitucional”, expresó la presidenta durante su mensaje.

TE RECOMENDAMOS: Apoyo para transporte Sheinbaum anuncia Beca Gertrudis Bocanegra para todos los estudiantes de la Universidad Nacional Rosario Castellanos en SLP

Sheinbaum también anunció la asignación de más recursos federales para ampliar la universidad con laboratorios y nuevas aulas, así como el compromiso de avanzar en la federalización de las telesecundarias en la entidad.

Además, informó que todas y todos los estudiantes de la Universidad Rosario Castellanos contarán con la beca Gertrudis Bocanegra, destinada a apoyar gastos de transporte y manutención, “para que ningún joven deje de estudiar”, se lee en el anuncio realizado durante el evento.

Por su parte, el gobernador Ricardo Gallardo señaló que el proyecto nació tras plantear a la presidenta la necesidad de contar con carreras innovadoras alineadas al perfil industrial del estado. “Vamos a formar a gente que salga con trabajo bien remunerado”, afirmó al destacar la vinculación con empresas nacionales e internacionales.

Sheinbaum y Gallardo durante la inauguración del nuevo campus universitario. ı Foto: Presidencia

La primera etapa de la unidad académica cuenta con aulas y laboratorios de cómputo, mientras avanza la construcción de un segundo edificio que permitirá la expansión del campus sin afectar las actividades académicas de quienes iniciaron clases en septiembre ni de los estudiantes que se integrarán en marzo.

am