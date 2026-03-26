México mantiene apoyo a Bachelet para la ONU

México mantendrá su respaldo a la candidatura de Michelle Bachelet para la Secretaría General de las Naciones Unidas, luego de que el presidente de Chile, José Antonio Kast retirara el apoyo a la postulación que había hecho su antecesor.

“Consideramos que Bachelet es una persona ideal para dirigir Naciones Unidas y de nuestra parte la vamos a seguir apoyando. Vamos a ver Brasil si continúa también con este apoyo porque éramos Chile, Brasil y México”, declaró la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Describió a Bachelet como una mujer que cuenta con amplia experiencia con quien coincide en la búsqueda de soluciones pacíficas a los conflictos internacionales.

El Tip: Tras el retiro de apoyo a su candidatura por Kast, Michelle Bachelet afirmó que su “disposición a contribuir permanece intacta”.

“Nosotros vamos a seguir apoyándola. Tengo una llamada con ella pronto. No, no necesariamente se tiene que apoyar a una persona del país, se puede hacer y los argumentos por la cual la apoyamos siguen siendo… Es una mujer con mucha experiencia, fue presidenta de Chile en dos ocasiones, una mujer que busca la paz en el mundo, que tiene una idea de la construcción de derechos y de la salida pacífica de todos los conflictos y de reconstruir Naciones Unidas como un organismo de resolución de conflictos internacionales”, sostuvo.

Dijo que la decisión es respaldada por el titular de la SRE y la secretaria de Medio Ambiente. y Recursos Naturales.