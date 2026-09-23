Cuatro años fortaleciendo la seguridad: más policías, equipamiento y tecnología en Aguascalientes

A cuatro años de la administración de la gobernadora Tere Jiménez, la seguridad en Aguascalientes se ha reforzado para proteger a las familias del estado, con más policías, mejor preparación, nuevo equipamiento, tecnología y una mayor presencia de las instituciones en todos los municipios.

Durante este periodo se han incorporado 1,213 nuevos policías, mujeres y hombres que todos los días trabajan para cuidar a la población. Su preparación también se ha fortalecido con la creación de la Universidad de la Policía y Ciencias de la Seguridad (Unpol), donde ya se han formado 10 generaciones de nuevos uniformados.

A esta infraestructura educativa se sumó, durante el último año, el nuevo edificio de Prácticas Policiales de la Unpol, que permite reforzar la capacitación táctica y operativa de quienes tienen la responsabilidad de proteger la paz y la seguridad de Aguascalientes.

Pero contar con más policías también implica brindarles mejores herramientas para realizar su trabajo. Por ello, durante esta administración se han entregado 535 nuevas patrullas, motocicletas, razers y otros equipos, mientras que la inversión destinada al equipamiento policial se incrementó en más de 185 por ciento.

La tecnología también se ha convertido en una aliada de la seguridad. Hoy Aguascalientes cuenta con cinco Puertas de Seguridad, ubicadas en Asientos, Calvillo, Cosío, El Llano y la salida a México, equipadas con inteligencia artificial, lectores de placas, sistemas de reconocimiento facial y otras herramientas para reforzar la vigilancia en los accesos al estado.

Además, se cuenta con 38 por ciento más cámaras de videovigilancia, lo que amplía la capacidad de monitoreo y permite una respuesta más oportuna ante situaciones de riesgo.

Para responder de manera especializada a las necesidades de la población, en esta administración se crearon la Policía Estatal de Carreteras, la Policía Turística, la Policía Metropolitana y la Comisaría Metropolitana, estas últimas enfocadas en reforzar la seguridad en Aguascalientes, Jesús María y San Francisco de los Romo.

A ellas se suma la Policía Rosa, con perspectiva de género y atención especializada a mujeres, niñas, niños y adolescentes.

Durante este periodo también se han fortalecido las condiciones laborales y profesionales de quienes integran las corporaciones. Las becas educativas y de idiomas para policías y sus familias aumentaron en más de 677 por ciento; además, se homologaron salarios, se otorgaron bonos mensuales por actuaciones destacadas y se ampliaron beneficios relacionados con vivienda, equipamiento y otras prestaciones.

La atención a la ciudadanía también se ha acercado mediante nueva infraestructura. En la colonia Insurgentes se puso en funcionamiento una nueva Agencia Metropolitana del Ministerio Público, que se suma a la de Villas de Nuestra Señora de la Asunción; además, se contempla la incorporación de dos agencias más con atención las 24 horas.

En el norte del estado se inauguró la Fiscalía Regional en Pabellón de Arteaga y se construyó la Comisaría Regional, acercando los servicios de seguridad y procuración de justicia a las familias de esta zona.

A este esfuerzo se suma la coordinación permanente con la Fiscalía General del Estado, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y las Policías Municipales, con quienes se comparten capacidades e información para mejorar los tiempos de respuesta y fortalecer la presencia operativa en todo el territorio estatal.

La ciudadanía también tiene un papel fundamental. Ya son más de 2 mil 700 Comités Ciudadanos de Paz y Entorno Seguro 4x4, mediante los cuales se trabaja directamente con las comunidades para prevenir delitos, atender problemáticas específicas y construir entornos más seguros.

En materia de justicia, junto con el Congreso del Estado se impulsaron reformas para combatir el halconeo, la apología del delito y el uso indebido de drones. También se fortalecieron las leyes contra la extorsión, las armas prohibidas, la asociación delictuosa, los mensajes intimidatorios, el uso ilegal de inteligencia artificial y el fraude mediante máquinas tragamonedas, entre otros delitos.

Estas acciones se reflejan en resultados y reconocimientos nacionales.

El 911 Aguascalientes ha sido reconocido por su atención de emergencias y protocolo de llamadas; el C5i ha destacado por su disponibilidad, tecnología aplicada a la seguridad e innovación; y la Policía Cibernética ha obtenido reconocimiento nacional por su trabajo en la atención y resolución de incidentes.

Asimismo, la Policía Estatal registra evaluaciones favorables en materia de confianza y efectividad; el Grupo de Operaciones Especiales de Aguascalientes (GOPES) ha destacado por su preparación, y la entidad se encuentra entre las mejor evaluadas del país en el Índice de Estado de Derecho.

A cuatro años de la administración de la gobernadora Tere Jiménez, Aguascalientes ha fortalecido su seguridad con más policías y mejor preparados, mejores herramientas para realizar su labor, instituciones más cercanas, tecnología, coordinación y participación ciudadana, todo con un mismo propósito: cuidar a las familias y mantener un estado seguro y en paz.

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