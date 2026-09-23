En el sexenio se construirán 2 mil 400 km de trenes de pasajeros con una inversión de 750 mmdp: CSP

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó que en los seis años de su Gobierno se construirán 2 mil 400 kilómetros (km) de trenes de pasajeros a través de una inversión de 750 mil millones de pesos (mdp) con lo que se conectarán ciudades, se generan a la fecha 60 mil empleos directos y se impulsa el desarrollo económico; además, informó que se estima que en 2027 se dé banderazo de inicio de operaciones al AIFA-Pachuca y al Ciudad de México-Querétaro.

“2 mil 400 kilómetros, es una inversión total de cerca de 750 mil millones de pesos lo que estamos invirtiendo en trenes en el sexenio. Y como lo mencionó Andrés (Lajous Loaeza, titular de la ATTRAPI) tienen muchas virtudes los trenes. Uno: conecta regiones, conecta ciudades, no solamente es el tramo largo, no solo es Ciudad de México-Nuevo Laredo sino todas las ciudades y los tramos que se van conectando y cómo esa conectividad genera desarrollo económico en cada lugar, esa es una de las grandes virtudes”.

“La segunda: se reduce, comparado el tren, con un autobús o con un vehículo, disminuye las emisiones contaminantes. Y la tercera, que también es muy importante es que: cuando se construyen genera una cantidad de empleos muy grande, ahora en este momento hay cerca de 60 mil personas de empleos directos generados con los trenes y si consideramos un empleo indirecto, que en realidad son más, pero supongamos uno, son 120 mil empleos generados. Estamos muy contentos con el trabajo que se está desarrollando y vamos avanzando bien. Y agradecer mucho a todas las comunidades y a los centros de población, porque realmente no ha habido problema, hay mucho entusiasmo”, puntualizó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

Informó que el Tren Ciudad de México-Pachuca lleva un 45 por ciento de avance; el Ciudad de México-Querétaro un 31 por ciento; el Querétaro-Irapuato un 22 por ciento; el Saltillo-Nuevo Laredo el 10 por ciento, y el Tren Maya de carga un 67 por ciento. Además de que son mil 600 km de Trenes del Norte: Ciudad de México-Nuevo Laredo y Ciudad de México-Guadalajara y 550 km del Interoceánico en el que además se trabaja para disminución de las curvas en ciertas zonas.

El titular de la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado (ATTRAPI), Andrés Lajous Loaeza, explicó que los proyectos de trenes conectarán a más de 41.3 millones de personas de zonas metropolitanas y localidades en 10 estados, además reducirá los tiempos de viaje en un promedio de 40 por ciento, 220 mil personas viajarán diariamente y disminuye el congestionamiento en carreteras.

Detalló que en el Tren El Insurgente, el pasado febrero entró en operación el tramo de Santa Fe a Observatorio, mientras que en su recorrido hasta Toluca, 51 mil personas que usan este medio de transporte diariamente tienen un ahorro en sus tiempos de traslado de 2 horas a 45 minutos, además desde su apertura hasta agosto del 2026 ha transportado a 26.2 millones de personas. Por su parte, el Tren Felipe Ángeles de Buenavista al AIFA, tiene una demanda promedio de 35 mil personas diarias que ahorran en sus tiempos de traslado de 1 hora y media a solo 50 minutos, desde su apertura ha transportado a 4.1 millones de personas.

Agregó que se tiene en construcción el 50 por ciento de los proyectos ferroviarios proyectados, lo que representa 787 kilómetros con los trenes: AIFA-Pachuca —cuyo primer vagón llegó el pasado 15 de septiembre a Manzanillo desde China— y el Ciudad de México-Querétaro. Además de los trenes:

Querétaro-Irapuato: con una inversión de 47 mil mdp en un tramo de 108 km, tiene un avance físico de 22.26 por ciento, se estima una demanda de 33 mil personas al día, con tiempos de viaje que se reducirán de una hora a 30 minutos tan solo en el tramo Celaya e Irapuato.

Saltillo-Monterrey-Nuevo Laredo: con una inversión de 140 mil mdp en un tramo de 396 km, tiene un avance físico de cerca del 10 por ciento, el promedio de usuarios estimado es de 30 mil personas al día con una reducción de viaje en las zonas metropolitanas de Saltillo y Monterrey de más de la mitad, entre Saltillo y Ramos Arizpe serán 15 min y de García al centro de Monterrey el recorrido será de 30 minutos.

Mientras que iniciarán su construcción 810 km con el Irapuato-Guadalajara y Querétaro-San Luis Potosí-Saltillo. Además, este año concluyen las licitaciones de todos los tramos que suman mil 600 km para el Querétaro-San Luis Potosí y San Luis Potosí-Saltillo.

El comandante del Agrupamiento de Ingenieros Felipe Ángeles, general Gustavo Ricardo Vallejo Suárez, señaló que en dos años han generado 88 mil 800 empleos, actualmente la fuerza laboral es de 37 mil trabajadores y se han invertido 49 mil 739 mdp, se ha generado la ingeniería básica de 2 mil 250 km y actualmente se construyen 844 km de vías férreas.

En lo que respecta al Ciudad de México-Pachuca destacó que se tiene un presupuesto asignado de 47 mil 727 millones de pesos de inversión; actualmente se trabaja en 10 frentes de trabajo simultáneos con 8 mil 800 trabajadores y mil 500 unidades de material rodante. Por su parte, en el Ciudad de México-Querétaro el avance es del 31 por ciento con una inversión de 143 mil 435 mdp, se tienen 14 frentes de construcción activos con 18 mil 200 trabajadores y 3 mil 900 unidades de maquinaria pesada. Además, se tiene un avance del 64 por ciento en la segunda etapa de ingeniería básica que contempla las vías de Irapuato a Guadalajara, de Querétaro a San Luis Potosí y de San Luis Potosí a Saltillo con una inversión de 3 mil 132 mdp.

Al mismo tiempo, anunció que al finalizar el 2026 comenzará la entrega de complejos para la operación del Tren Maya, además de que se están rehabilitando 26 km de vía férrea y se construyen 49 km de vía férrea nueva, mientras que en 2027 inicia la segunda fase de los complejos de carga en Chetumal, Quintana Roo, y en Valladolid, Yucatán; Pomuch, Xpujil y Escárcega, en Campeche.

El titular de la Unidad de Vinculación Institucional y Patrimonio de la SICT, Néstor Núñez López, destacó que para los Trenes del Norte se tienen 31 millones 241 mil 487 metros cuadrados (m2) de liberación de vía, que son equivalentes a 4 mil 881 canchas de futbol. Se ha trabajado en ocho estados y 54 municipios, para lograr: 98 por ciento de derecho de vía liberada en el AIFA-Pachuca; 98 por ciento en el Querétaro-Irapuato; 86 por ciento en el Ciudad de México-Querétaro y 81 por ciento en el Saltillo-Nuevo Laredo.

Agregó que del derecho de vía liberada, 68 por ciento es histórico y el 32 por ciento es de propiedad social (15 por ciento) y propiedad privada (17 por ciento). Además, se han llevado a cabo 375 reuniones, 116 mesas de carácter social para atender problemáticas, se han atendido 653 solicitudes y se han firmado ocho Convenios de Colaboración y facilidades administrativas en ocho estados.

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