Aplazan fecha para la 4.a ronda de negociaciones con EU, señala SE

El funcionario de la SE ofreció un discurso ante la AmSoc, ayer.

Todavía no hay una fecha exacta para la cuarta ronda bilateral entre México y Estados Unidos, debido a la visita del presidente de China a Washington y a la cumbre del G-20; en tanto, el Gobierno mexicano sigue concentrado en lograr el mejor tratamiento arancelario para los automóviles, acero y aluminio; mantener las exportaciones mexicanas que no enfrentan arancel y que persista el tratado comercial (T-MEC), afirmó Luis Rosendo Gutiérrez Romano, subsecretario de Comercio Exterior, en la quinta convención binacional de la American Society (AmSoc).

El funcionario federal sostuvo que debido a los eventos que se realizarán en las últimas semanas de septiembre se acordó con las autoridades estadounidenses posponer el encuentro, pero a pesar de eso, la Secretaría de Economía (SE) continúa trabajando con su contraparte, siempre en concordancia con el mandato de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, “con cabeza fría, como dice ella, de manera firme defendiendo nuestra soberanía”.

Gutiérrez Romano reiteró que el Gobierno mexicano quiere una reducción de los aranceles de la sección 232, gravámenes que afectan a sectores como el automotriz, acero, aluminio.

El Dato: La Amsoc fue fundada el 26 de agosto de 1942 en donde estuvo presente el embajador de EU, George S. Messersmith, quien fue el primer presidente honorario.

“Estamos trabajando para eso, nuestras reuniones son muy positivas, vemos a los Estados Unidos muy receptivos y somos optimistas en que podemos tener resultados en las próximas semanas”, aseveró.

No obstante, países como Corea o Japón sólo pagan un arancel de 15 por ciento en el sector automotriz, mientras que las exportaciones mexicanas deben cumplir con una tarifa de 25 por ciento; en ese sentido, sostuvo que la Secretaría de Economía ha externado ese planteamiento en las mesas de negociación y su contraparte estadounidense ha sido receptiva. “Creemos que las siguientes semanas y meses podremos tener un mejor trato del que tienen esos países y quedarnos con ese diferencial, porque si tenemos ese diferencial respecto a los principales productores de autos en el mundo, pues México va a ganar participación de mercado en los Estados Unidos. Es lo que queremos”, destacó.

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Agregó que aún es incierto si en este año se tendrá un resultado porque depende de muchos factores como las elecciones intermedias de noviembre en Estados Unidos, “nos metemos en una dinámica un poco más política”, pero la SE trabaja para alcanzar esos logros en 2026.

Por su parte, Ildefonso Guajardo Villarreal, exsecretario de Economía, aseguró que en el marco de la revisión del

T-MEC, la negociación de la SE con el país vecino debe resultar en dos vías: la más urgente es llegar a un acuerdo para detener el impacto arancelario en los sectores estratégicos como el automotriz, aluminio y acero; y la segunda, lograr la prórroga a 16 años, pero sin precipitarse en un mal acuerdo aunque quien tiene la llave de la negociación final es la Presidenta Claudia Sheinbaum.

“Aquí hay dos tracks: el track en donde queremos soluciones inmediatas para no seguir sufriendo en sectores estratégicos y éso es un acuerdo transitorio y el otro que va a tomar más tiempo y es el que hablábamos que a lo mejor se va hasta el 2028 o se va hasta la próxima administración norteamericana, que es la renovación a 16 años”, indicó.

Guajardo Villarreal, quien también es exnegociador del acuerdo comercial, dijo que la industria automotriz, que ha sido una de las principales afectadas por los aranceles amparados en la sección 232, debe “pedir y exigir” que se regrese a las exportaciones con gravamen cero y con mayor razón, si se cumple con las reglas de origen, “ésa debe ser la posición de la negociación”

“Si finalmente tienes que aceptar que la tasa efectiva sea de 4.5 por ciento, bueno, ya lo veremos, pero tu posición de negociación de arranque debe ser que se cumplan con las condiciones que logramos firmar en el acuerdo original, que es el que está vigente” añadió tras su participación en el evento.

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El exfuncionario dijo que vislumbra que antes de noviembre no se dará la renovación del T-MEC, pero sí es viable el acuerdo para frenar las tarifas arancelarias y se podría tener una oportunidad, si se logra que sea una solución que beneficie a Donald Trump en términos electorales, pero que también proteja a las exportaciones mexicanas, “debemos de tener claridad de qué es aceptable, porque si no es aceptable, coincido 100 por ciento con el primer ministro de Canadá, preferible un no acuerdo que un mal acuerdo”.

“El problema que hoy enfrenta México es que la agenda bilateral se volvió infinitamente más compleja que cuando yo estuve negociando comercialmente. Yo sí me daba el lujo de no permitir que me mezclaran temas no comerciales o económicos en mi negociación. Hoy, lamentablemente, no nos podemos dar el lujo”, indicó.

En ese sentido, puntualizó que Donald Trump con una sola llamada puede cambiar el acuerdo al que haya llegado su equipo negociador, por lo tanto, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, “ella tiene la llave de la negociación”.

El Tip: Vietnam ya es el país con el mayor superávit comercial con el gobierno de Trump; México es el segundo lugar.

LA MÁS FUERTE DE LA HISTORIA. La relación comercial entre México y Estados Unidos es “la más grande en la historia de la humanidad” y representa alrededor de un billón de dólares anuales; además el país se ha colocado como el socio número uno de 10 estados estadounidenses, señaló Ronald Johnson, durante el evento de la AmSoc.

El embajador de Estados Unidos en México sostuvo que ambos países tienen todo lo que se necesita para sobrevivir, pero también para prosperar, “somos ricos en recursos. Podemos alimentar a nuestra gente, no todas las naciones pueden hacer eso. Tenemos una fuerza laboral increíble y tenemos todo lo que necesitamos aquí mismo para construir una relación que sea la envidia del resto del mundo”.