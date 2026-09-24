Lleva Landsmanas Stern a ONU estrategia alimentaria

Con la finalidad de contar su experiencia en logística alimentaria y filantropía ante las Naciones Unidas, Jack Landsmanas Stern, CEO de Grupo Kosmos, participó en la 81.ª Asamblea General de la ONU en Nueva York, en donde compartió los logros que ha construido en México durante más de seis décadas, en materia de filantropía, sistemas alimentarios, respuesta humanitaria y el uso de tecnología ante los desafíos que enfrentan las cadenas de suministro.

La conversación del empresario mexicano versó, por un lado, sobre la experiencia empresarial desarrollada alrededor de la alimentación y, por el otro, sobre la logística de gran escala, y la posibilidad de aprovechar esas capacidades para generar impacto social.

El director de Kosmos en las actividades de la 81.a de la Asamblea de la ONU. ı Foto: Especial

Esto no es tarea fácil, pues Grupo Kosmos sirve aproximadamente 3.5 millones de comidas todos los días, lo que significa más de mil 270 millones al año, una operación que requiere coordinar abastecimiento, transporte, almacenamiento, cadena de frío, cocinas, centros de distribución y miles de personas.

“Creo que hoy las empresas tienen una enorme oportunidad. Ya contamos con infraestructura, talento, logística, tecnología y redes. El desafío es preguntarnos cómo algunas de esas capacidades pueden utilizarse también para generar valor social”, afirmó Jack Landsmanas Stern.

El Dato: A nivel mundial, 13.2 por ciento de los alimentos se pierde después de la cosecha y antes de llegar al comercio minorista, de acuerdo con información de la FAO.

Uno de los principales espacios de su agenda fue el Philanthropy Futures Forum, organizado por Diplomatic Courier y World in 2050, donde participó como ponente en una conversación sobre cómo transitar de esfuerzos fragmentados hacia modelos de acción colectiva en los que el financiamiento se complemente con confianza, conocimiento, tecnología, liderazgo y redes de colaboración.

El directivo Jack Landsmanas Stern, junto a Amy Pope, directiva de la ONU, en imagen de archivo. ı Foto: Especial

El encuentro reunió a representantes del sector empresarial, organizaciones internacionales, fundaciones y especialistas. Entre ellos, estuvieron Ana Carcani Rold, CEO y fundadora de Diplomatic Courier y World in 2050; Sarah Howard, Managing Director de Global Philanthropy Forum; Jessie Kraft, presidenta y CEO de CAF America; Blair Glencorse, CEO de Accountability Lab, y Xiaoxue Du, de Gates Foundation.

En la discusión también estuvo presente el World Giving Report 2026, de Charities Aid Foundation, cuya edición Charity Insights analiza organizaciones sociales en 33 países y plantea que el futuro de la filantropía no depende únicamente de movilizar mayores recursos, sino también de construir confianza, demostrar impacto, fortalecer instituciones y desarrollar alianzas sostenibles.

Jack Landsmanas Stern afuera de la sede de las Naciones Unidas. ı Foto: Especial

DE LA LOGÍSTICA AL IMPACTO. Respecto al impacto ambiental, el directivo recordó que la Fundación Pablo Landsmanas representa otra vertiente del modelo, ya que ha creado una red, desde 2016, de más de 150 organizaciones aliadas y, durante 2025, reportó más de 12 mil 300 beneficiarios directos, alrededor de 750 mil servicios y la distribución de 589 toneladas de alimentos.

Una de sus alianzas es la que mantiene con Banco de Alimentos AMA, mediante la cual el apoyo alcanza aproximadamente a 28 mil familias, equivalentes a alrededor de 112 mil personas, en 14 alcaldías de la Ciudad de México.

Las acciones se han extendido además a otros ámbitos. En 2026, la Fundación reportó la donación de 2 mil 500 tabletas electrónicas para un programa vinculado con educación y salud.

“En Kosmos conocemos de alimentos y conocemos de logística. Nuestra responsabilidad es encontrar maneras de utilizar esa experiencia no sólo para hacer crecer nuestra empresa, sino también para ayudar a fortalecer las comunidades que nos rodean”, señaló Jack Landsmanas Stern.

1.25 mil millones de toneladas se pierden antes de llegar al retail

ALIMENTACIÓN, Y COLABORACIÓN. La agenda del CEO de Grupo Kosmos en Nueva York incluyó también conversaciones sobre el futuro de la alimentación escolar y las cadenas locales de suministro, así como sobre la respuesta a las necesidades de comunidades desplazadas y el potencial que tienen la tecnología y los datos para fortalecer sistemas cada vez más complejos.

Los distintos encuentros permitieron colocar la experiencia desarrollada en México dentro de una conversación internacional que busca combinar capacidades empresariales, conocimiento, financiamiento y alianzas para responder a desafíos relacionados con la alimentación y la atención de comunidades.

Para Jack Landsmanas Stern, parte de esa aportación puede surgir de recursos con los que las compañías ya cuentan: infraestructura, talento, tecnología, logística y redes. En el caso de Kosmos, esas capacidades se han desarrollado durante décadas alrededor de una operación que diariamente requiere movilizar alimentos a gran escala.

La participación en estos encuentros representa además una nueva etapa en la presencia internacional del empresario mexicano. Meses antes había acudido a Nueva York en el contexto de actividades vinculadas con Wall Street; en esta ocasión, el eje se trasladó de los mercados y el crecimiento empresarial hacia la alimentación, la logística, el impacto social, la respuesta humanitaria y la tecnología.

Así, una experiencia construida durante más de 60 años llegó a espacios internacionales donde empresas, fundaciones y organizaciones analizan cómo sumar capacidades y conocimiento frente a desafíos compartidos.