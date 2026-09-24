Prevén que Banxico deje tasa en 6.5%

ESTE 24 DE SEPTIEMBRE el Banco de México (Banxico) anuncia su decisión de política monetaria. Al respecto, Salvador Galindo, director de inversiones de Principal Asset Management México, anticipa que Banxico mantendrá la tasa de referencia en 6.50 por ciento.

“Esperamos que Banco de México mantenga la tasa de referencia en 6.5% en septiembre. A pesar del reciente movimiento de la Fed, consideramos que por ahora las condiciones internas no justifican un cambio en la postura monetaria”, acotó Salvador Galindo.

El experto agregó que la inflación ha sorprendido favorablemente en las últimas lecturas, particularmente por el comportamiento de los precios agropecuarios, mientras que la economía continúa creciendo por debajo de su potencial

Salvador Galindo también consideró que, aunque anticipan un repunte de la inflación hacia finales de año, el riesgo para la política monetaria surgiría principalmente si el índice fuera mayor al tres por ciento más menos un punto porcentual.

“Por ahora, la fortaleza del peso le da espacio al banco central para esperar y evaluar la evolución de los datos antes de realizar un ajuste”, declaró el estratega de Principal Asset Management México.