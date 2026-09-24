México, vulnerable en el mercado del diésel

Estados Unidos amagó con cerrar la llave de las exportaciones de diésel, tras un posible desabasto del combustible a raíz de la guerra en Medio Oriente. Si se confirma el escenario, México tendría problemas para satisfacer la demanda del hidrocarburo usado, principalmente, para mover mercancías.

De acuerdo con Ramsés Pech, experto en energía y economía, de enero a junio, México adquirió de Estados Unidos, alrededor de 220 mil barriles diarios de diésel, lo que equivale a 61 por ciento de los 361 mil barriles que la Secretaría de Energía (SE) proyecta como demanda nacional para 2026.

La estimación del especialista es con base en información de la Administración de Información Energética (EIA, por sus siglas en inglés) y con las previsiones de la Secretaría de Energía (Sener).

El Dato: Información del gobierno estadounidense arroja que en un año el precio del combustible creció 2.78 dólares por galón; a dos años de distancia sube casi tres dólares.

“El país guarda apenas cinco días de inventario y el litro promedia 27 pesos. Cada escenario que abarata el diésel del otro lado se convierte aquí en faltante”, explicó el experto.

Estimaciones del experto advierten que si EU decide exportar alrededor de 25 por ciento menos de diésel, México podría tener combustible hasta para un mes, siempre y cuando no se compre en otro lado.

En un escenario donde el gobierno de Trump decreta vender 50 por ciento menos diésel, la reserva nacional se agotaría en dos semanas y media. Y una proyección más catastrófica, con un veto total, México se quedaría sin diésel a más tardar en entre siete y ocho días.

“La paradoja. Los tres escenarios bajan el galón en Estados Unidos entre ocho y 60 centavos, pero en México encarecen el litro y, en el caso extremo, lo vuelven un problema de disponibilidad, no de precio”, explicó Ramsés Pech.

Información de la EIA arroja que después de México, Chile es el segundo lugar al importar 120 mil barriles diarios en promedio y en tercer lugar se encuentra Brasil con 103 mil barriles del combustible.

Pese a los datos de las importaciones de combustible, en el último año el país ha visto una reducción en las importaciones del diésel. Información de la EIA refiere que compras de dicho combustible estadounidense cayeron 19 por ciento en 2025 en comparación con el 2024.

TOCA MÁXIMO ı Foto: Especial

INCERTIDUMBRE. En el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas (ONU), el presidente estadounidense Donald Trump y su secretario del Tesoro, Scott Bessent, revelaron que su gobierno examina prohibir las exportaciones de diésel ante la reducción de la disponibilidad del hidrocarburo y que ha llevado a aumentos del combustible a niveles nunca vistos en dicho país.

“He dicho: ‘no enviemos el diésel’. Producimos mucho diésel. Eso podría tener un pequeño efecto”, respondió Trump el martes 22 de septiembre a periodistas después de su participación en la Asamblea General de la ONU.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, mencionó a la prensa que se revisa la viabilidad de vetar o reducir la exportación de diésel ante la coyuntura por la que atraviesa el mundo, particularmente por la guerra que su país tiene con Irán.

Por otra parte, la Agencia Internacional de Energía reconoció que una cuestión clave es que muchas refinerías en todo el mundo ya están al límite de su capacidad lo que genera un cuello de botella para producir el diésel.

El precio del diésel en EU creció en 74 por ciento anual al cierre del 21 de septiembre, un galón vale 6.52 dólares.