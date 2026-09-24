Falta de consecuencias por fraudes debe investigarse: Especialista María Fernanda Buergo

Diego Sebastián “N”, el pasado 4 de septiembre, 2 días después de su detención.

Las autoridades deben revisar qué ocurrió con las denuncias por fraude que existían previamente contra Diego Sebastián “N”, señalado en el multihomicidio de Atizapán, planteó la penalista María Fernanda Buergo Gómez.

De acuerdo con María Fernanda Buergo Gómez, antes de los homicidios ya había información sobre presuntos fraudes relacionados con operaciones de Airbnb y al menos una orden de aprehensión.

La especialista María Fernanda Buergo Gómez aclaró que esos antecedentes no permitían prever un crimen como el ocurrido en Atizapán.

“Nadie podía anticipar que iba a matar a una familia entera”, sostuvo.

Sin embargo, advirtió que la falta de consecuencias frente a conductas delictivas reiteradas puede fortalecer la percepción de impunidad.

“Cuando una persona comete y comete delitos, abriendo y abriendo empresas y no tiene ninguna consecuencia, se empiezan a sentir que todo lo pueden”, señaló María Fernanda Buergo Gómez.

La penalista María Fernanda Buergo Gómez consideró que las autoridades deben revisar si las denuncias previas fueron atendidas correctamente y si las víctimas recibieron respuesta.

“Si hay víctimas y se está cometiendo un fraude, hagan algo”, expresó.

María Fernanda Buergo Gómez insistió en que el análisis no debe confundirse con afirmar que las autoridades podían anticipar el multihomicidio, sino con evaluar si existieron omisiones frente a hechos denunciados con anterioridad.

Para la especialista María Fernanda Buergo Gómez, el caso también debe servir para revisar qué ocurre cuando una persona enfrenta señalamientos reiterados y, pese a ello, no encuentra consecuencias efectivas por parte del sistema de justicia.

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FGR