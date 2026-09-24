Padres de normalistas de Ayotzinapa protestan frente a CNDH

Protesta de familiares de estudiantes de Ayotzinapa, desaparecidos en 2014, en protesta en CDMX.

A punto de cumplirse 12 años de la desaparición de sus hijos, madres y padres de los normalistas de Ayotzinapa se plantaron frente a las instalaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) a la que acusan de incumplimiento de compromisos para conocer la verdad de este caso.

El llamado externado en voz del abogado Isidoro Vicario es a que la titular del organismo, Rosario Piedra Ibarra, los reciba, ya que acusaron que no han recibido su atención desde marzo de 2022.

Señalaron que en aquel último encuentro se realizaron cinco compromisos que hoy ven incumplidos, por lo que el llamado es a que la Comisión asuma responsabilidad y de pie a su palabra.

Las familias acudieron acompañadas de decenas de normalistas con quienes bloquearon la lateral de Periférico Sur, donde mantienen extendidas las mantas sobre las que se leen los reclamos sostenidos por más de una década para conocer el paradero de los 43 normalistas.

“A las normales rurales las quieren desaparecer. Nostros con nuestra sangre las vamos a defender”, “Que los ojos de los desaparecidos te persiga en tus sueños y que el llanto de sus padres no te deje dormir”, “Seamos la pesadilla de aquellos que pretenden arrebatarnos los sueños”, son algunos de los mensajes que normalistas embozados sostienen en las mantas.

Sobre la misma vialidad fueron estacionados los más de 20 autobuses provenientes de Guerrero y que al pasar por la Caseta de Tlalpan fueron retenidos por elementos de seguridad capitalinos, quienes sólo realizaron una breve revisión a las placas y abrieron el paso a las unidades.

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FGR