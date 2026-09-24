Padres de estudiantes de Ayotzinapa cierran Periférico, en San Jerónimo

Padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa cerraron Periférico Sur, a la altura de la glorieta de San Jerónimo

Padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa cerraron este jueves Periférico Sur, a la altura de la glorieta de San Jerónimo, en la alcaldía La Magdalena Contreras, como parte de una jornada de movilizaciones relacionada con el próximo aniversario de la desaparición de los normalistas.

La concentración se realizó en las inmediaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), ubicada sobre Periférico Sur, donde llegaron 23 autobuses con familiares de los estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos.

La movilización generó afectaciones a la circulación en esta zona del sur de la Ciudad de México, por lo que las autoridades recomendaron a los automovilistas tomar precauciones y utilizar rutas alternas para evitar la zona de protesta.

De acuerdo con la agenda de movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), madres y padres de los normalistas se concentraron desde las 11:00 horas en la sede Marco Antonio Lanz Galera de la CNDH, ubicada en Periférico Sur número 3469, colonia San Jerónimo Lídice.

🚨 #ALMOMENTO Padres de los 43 de #Ayotzinapa bloquean carriles del Periférico



Madres y padres de los normalistas desaparecidos, junto con estudiantes de la Escuela Normal Rural “Isidro Burgos”, mantienen cerrados los carriles laterales del Periférico, frente a las instalaciones… pic.twitter.com/ArCxYyRZST — Uno TV (@UnoNoticias) September 24, 2026

La protesta se desarrolla en el marco de las actividades relacionadas con el aniversario de los hechos ocurridos el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

Los familiares de los estudiantes desaparecidos acudieron a la CNDH para exigir que el organismo se retracte de la recomendación 208VG/2026, emitida el 9 de julio. Los padres considerarían que dicho documento exonera al Ejército mexicano y a la Secretaría de Marina de su participación en el caso y cuestiona el trabajo realizado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), organismos internacionales y organizaciones que han acompañado a las víctimas.

Ante la presencia de los manifestantes, Periférico Sur permanece afectado a la altura de San Jerónimo, por lo que se pidió a los conductores evitar la zona.

Entre las alternativas viales señaladas se encuentran la Autopista Urbana Sur, Avenida Contreras y Bulevar de la Luz, que pueden utilizarse para rodear el punto de concentración.

Las movilizaciones forman parte de las actividades previas al 12 aniversario de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, por lo que se prevén nuevas concentraciones relacionadas con la fecha.

🔴 #AlMomento | Madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, acompañados por estudiantes normalistas, se concentran frente a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en Periférico Sur, Ciudad de México.



📹 @sagoromero pic.twitter.com/pr1wdLHYZR — SomoselMedio (@Somoselmedio) September 24, 2026

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