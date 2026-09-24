‘Ya vamos a ver’, responde CSP a posible presentación de Stray Kids en el Zócalo

La Presidenta de México en conferencia de prensa de este jueves.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que negociar la presentación del grupo coreano de k-pop Stray Kids podría ser uno de los temas que aborde en la reunión que tendrá hoy con el presidente de la República de Corea, Lee Jae Myung.

“Ya vamos a ver”, respondió Claudia Sheinbaum Pardo a la pregunta: “¿podrían estar en el Zócalo de la Ciudad de México?”.

Claudia Sheinbaum Pardo informó que el grupo coreano dará un concierto este jueves en el Foro Sol, y su administración regaló 10 boletos a través del DIF.

“Se llama Stray Kids el grupo que viene, es como un BTS más pequeño, no sé si son niños y niñas, son jovencitos, más jóvenes que los integrantes de BTS. Van a estar también en un concierto, por cierto, regalamos 10 boletos para niñas y niños de escasos recursos a través del DIF, para que puedan asistir”, dijo este jueves en Palacio Nacional.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo también expresó que el pop coreano “ha tenido muchísimo éxito” en distintas áreas, tanto la música, películas y series, lo que “ha acercado mucho a los jóvenes mexicanos y coreanos”.

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FGR