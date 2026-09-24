INE debate reglas para coaliciones rumbo a 2027; PRI pide frenar convenios ‘fraudulentos’

El Consejo General del INE discute las reglas que regirán las coaliciones y las precampañas rumbo a la elección federal de 2027, en un intercambio donde los consejeros Carla Humphrey, Martín Faz y Arturo Castillo pusieron sobre la mesa las fechas para los procesos internos, la paridad y el mecanismo de afiliación efectiva, mientras las representaciones partidistas cuestionaron la posibilidad de utilizar las coaliciones para alterar la representación en la Cámara de Diputados.

La consejera Carla Humphrey defendió reglas más claras para garantizar la paridad sustantiva y propuso incorporar expresamente el 12 de febrero de 2027 como fecha de conclusión de las precampañas, luego de que el proyecto estableciera el 4 de enero como fecha de inicio.

El consejero Martín Faz, en tanto, objetó que los partidos tengan hasta el 5 de diciembre de 2026 para definir sus procedimientos de selección de candidaturas. Planteó conservar el 31 de octubre, al advertir que un plazo más tardío podría comprimir la revisión de las reglas internas y los mecanismos de defensa de la militancia. Su propuesta no prosperó.

#BoletínINE 📄 | Define INE reglas y plazos para selección de candidaturas federales rumbo al Proceso Electoral Federal 2026-2027.



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En el debate sobre coaliciones, el consejero Arturo Castillo planteó que la fecha para determinar la afiliación efectiva de las candidaturas sea la de aprobación del propio acuerdo que está discutiendo el Consejo General. La propuesta busca evitar que modificaciones posteriores en la militancia alteren la atribución partidista de los triunfos obtenidos en coalición.

El representante del PRI, Emilio Suárez Licona, sostuvo que el instructivo debe impedir que los convenios sean utilizados para modificar artificialmente la representación política.

“No estamos proponiendo evitar coaliciones, estamos proponiendo evitar coaliciones fraudulentas”, afirmó.

El priista planteó que, cuando no pueda acreditarse con certeza la afiliación de una candidatura, se establezca un mecanismo para determinar a qué partido debe atribuirse el triunfo, con el objetivo de evitar efectos posteriores en el cálculo de la sobrerrepresentación.

Movimiento Ciudadano también pidió reglas más estrictas para verificar la afiliación efectiva y sostuvo que los convenios de coalición no deben convertirse en una vía para modificar la correspondencia entre los votos obtenidos y la representación legislativa.

El debate se enlazó además con los cuestionamientos sobre precampañas anticipadas e inequidad. En una intervención previa ante el INE, el representante de Somos, Marco Antonio Baños, advirtió que el proceso electoral formalmente comenzaba cuando, a su juicio, algunas actividades políticas ya se habían desarrollado durante meses.

“Las precampañas ya se desahogaron de manera anómala. Es un proceso que se ha estado desarrollando en la inequidad”, expresó Baños.

El priísta Suárez Licona sostuvo que algunos procesos políticos internos se adelantaron a las precampañas formales, mediante recorridos, publicidad y otros actos, por lo que cuestionó que el periodo que comenzará en enero termine siendo solamente la formalización de actividades ya realizadas.

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MSL