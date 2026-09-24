Mario Delgado recibe a equipo mexicano que ganó 2do lugar en Olimpiada Iberoamericana de Matemáticas

El triunfo internacional que colocó al equipo nacional solo por detrás de Brasil y arriba de España ocurrió en la Olimpiada Iberoamericana de Matemáticas (OIM).

La selección mexicana de matemáticas conquistó el segundo lugar en la edición 41.ª de la Olimpiada Iberoamericana de Matemáticas (OIM), posicionando al país como una potencia académica regional al ubicarse únicamente detrás de Brasil y por encima de España entre 21 naciones participantes.

El equipo nacional fue recibido en la sede histórica de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en la Ciudad de México por el titular de la dependencia, Mario Delgado Carrillo, quien entregó reconocimientos a los estudiantes por su desempeño durante el torneo celebrado en Buenos Aires, Argentina.

Durante la recepción, Delgado Carrillo subrayó que este logro demuestra la disciplina, preparación y razonamiento lógico que existen en la juventud mexicana, elementos clave para el desarrollo científico del país.

El intercambio con los competidores incluyó debates sobre pedagogía y tecnología. El medallista Takumi Higashida Martínez explicó que el estudio de las matemáticas requiere bases en papel para fortalecer el razonamiento autónomo antes de recurrir a herramientas digitales.

El secretario de Educación respaldó esa visión y advirtió que el uso desmedido de teléfonos celulares y calculadoras en las aulas puede limitar el desarrollo analítico de los alumnos ante dilemas complejos.

Por su parte, el estudiante de inteligencia artificial Emiliano Hernández Barranco alertó que las tecnologías emergentes, aunque funcionales, operan actualmente como herramientas distractoras si no se encauzan con un sentido crítico en la educación.

En tanto, las competidoras María Bereni Díaz y Alejandra Muñoz enfatizaron que la iniciación matemática desde la infancia fomenta la resolución de problemas, la concentración y la creatividad necesarias para superar retos cotidianos.

El grupo galardonado incluyó a los medallistas de oro Javier Caram Quirós y Takumi Higashida Martínez; a los platas Juan Luis Manríquez e Iker Torres; además de reconocimientos a Alejandra Muñoz, María Bereni Díaz, Sebastián Mondragón, Óscar Bustamante y Gonzalo Díaz Mercado.

El titular de la SEP garantizó continuidad en el respaldo económico y logístico a las delegaciones que representen a México en certámenes internacionales de ciencias exactas, física y robótica.

Finalmente, la dependencia señaló que este respaldo forma parte de la estrategia del Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, para consolidar vocaciones científicas y tecnológicas en el país.

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JVR