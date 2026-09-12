Refuerzan el aprendizaje en matemáticas

LA MANDATARIA, ayer, en la VII Región Militar en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, donde informó temas de seguridad.

LA PRESIDENTA Claudia Sheinbaum Pardo anunció que la Secretaría de Educación Pública (SEP) incorporará el próximo año nuevos materiales de apoyo para fortalecer el aprendizaje de matemáticas y lectoescritura en estudiantes de educación básica, tras las evaluciones obtenidas en la prueba PISA 2025.

Durante su conferencia matutina de este viernes, realizada en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, la mandataria explicó que el material destinado a matemáticas será elaborado con la participación de docentes y especialistas, mientras que el correspondiente a lectoescritura estará compuesto por cuentos, poemas y otros textos literarios que ayuden a los estudiantes.

Para atender las dificultades en lectoescritura, la SEP prepara un material distinto a un libro tradicional de contenidos teóricos. Sheinbaum dijo que estará integrado por obras y fragmentos literarios que acerquen a los estudiantes a la lectura.

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El Tip: PARA AYUDAR a las familias, en 2027 se propone que la beca Rita Cetina tenga un presupuesto de 133 mil 561 millones de pesos para la compra de uniformes y útiles.

“La idea es que tengan cuentos, poemas, distintos textos que permitan que los niños y las niñas se acerquen a la lectura”, agregó la Presidenta.

En matemáticas, el proyecto contará con la colaboración de especialistas del área de Matemática Educativa del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav), así como de docentes, con la finalidad de que el material sea útil tanto para alumnos como para profesores.

Sheinbaum Pardo aclaró que la propuesta no pretende modificar ni sustituir el modelo de la Nueva Escuela Mexicana, sino fortalecer conocimientos que considera esenciales para el aprendizaje.

3 años lleva instaurada la Nueva Escuela Mexicana

El anuncio se da luego de que los resultados de PISA 2025 evidenciaran importantes desafíos para el sistema educativo mexicano. En matemáticas, México obtuvo 388 puntos, siete menos que en 2022, mientras que en lectura alcanzó 408 puntos y en ciencias 414 puntos.

Sólo 30 por ciento de los estudiantes mexicanos de 15 años logró alcanzar al menos el nivel básico de competencia matemática, frente a un promedio de 65 por ciento entre los países de la OCDE.