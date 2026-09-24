FGR investiga red de venta ilegal de cigarros; asegura 650 mil cajetillas

La Fiscalía General de la República (FGR) abrió una investigación tras el aseguramiento de alrededor de 650 mil cajetillas de cigarros posiblemente apócrifos, equivalentes a cerca de 13 toneladas, que fueron decomisados en seis cateos diferentes en inmuebles de las alcaldías Cuauhtémoc y Venustiano Carranza, en la Ciudad de México.

El operativo derivó de una denuncia anónima relacionada con la probable venta y distribución ilegal de productos de tabaco. Durante las diligencias, las autoridades también localizaron envoltorios con marihuana, bolsas con metanfetamina y cartuchos para arma de fuego.

Con esta intervención, las acciones federales contra el comercio irregular de cigarros se suman a los decomisos efectuados durante las últimas semanas en puertos y puntos aduaneros del país. Entre agosto y septiembre, autoridades mexicanas han reportado aseguramientos que en conjunto superan los 102.5 millones de unidades presuntamente apócrifas.

Integra #FGR investigación tras cateos realizados en la Ciudad de México donde se aseguraron alrededor de 13 toneladas de productos de tabaco posiblemente apócrifos.



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Apenas durante septiembre se han acumulado más de 33 millones de cigarros incautados en distintos operativos. Entre ellos figuran 8.78 millones localizados en el puerto de Lázaro Cárdenas, 13 millones en Huimanguillo y otros dos millones detectados el 21 de septiembre en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde la mercancía había sido declarada como palillos perfumados.

Por el caso de los seis domicilios capitalinos, el Ministerio Público de la Fiscalía Federal en la Ciudad de México, adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), encabezó la ejecución de las órdenes judiciales con apoyo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de Marina (Semar) y el área de Inteligencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana local.

Tras los cateos, la FGR mantiene abierta la carpeta correspondiente para establecer el origen de los productos asegurados y determinar las responsabilidades relacionadas con su probable venta y distribución ilegal.

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MSL