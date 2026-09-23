Reportan salida de Juan Francisco Vera de la FGR en Guanajuato tras polémica por decomiso de ‘huachicol’

La nueva responsabilidad de la delegación en Guanajuato fue encomendada a Norma Quevedo Vázquez.

Juan Francisco Vera Ayala dejó la titularidad de la delegación de la Fiscalía General de la República (FGR) en Guanajuato, siendo sustituido por Norma Quevedo Vázquez, según se reportó en medios nacionales.

Este cambió ocurriría tras el aseguramiento de 59 millones de litros de hidrocarburo en una terminal de San José de Iturbide, realizado el pasado 16 de septiembre de 2026.

De acuerdo con los reportes de El Sol de México, el relevo de Vera Ayala, quien había asumido la delegación en enero de 2026, ocurrió luego de que la investigación sobre el combustible almacenado en La Fragua fuera atraída por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

En tanto, la presidenta Claudia Sheinbaum solicitó a la fiscalía aclarar los motivos del operativo ante las posturas de la empresa operadora sobre la validez de sus permisos.

Además, la FGR precisó que las indagatorias bajo la jurisdicción de la FEMDO continúan activas para verificar la trazabilidad financiera, la documentación fiscal y la legal procedencia del producto asegurado.

La intervención fue ejecutada por elementos de la Policía Federal Ministerial de la FGR, en coordinación con agentes de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional.

Las autoridades hicieron pública la diligencia a partir del viernes 18 de septiembre, detonando la controversia por los permisos de la empresa operadora y la posterior atracción del expediente por parte de la FEMDO el 19 de septiembre.

Tras hacerse pública la intervención, los grupos empresariales vinculados a la terminal, entre ellos Grupo Simsa y Gas Natural del Noroeste, rechazaron las acusaciones de huachicol. Defendieron la legalidad de la planta, afirmando que cuentan con permisos vigentes emitidos por las autoridades reguladoras y argumentaron que el hidrocarburo pertenece a clientes privados que arrendaban los tanques.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que la FGR debía esclarecer con precisión el sustento de la intervención y verificar si realmente existía una falta o actividad ilícita.

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JVR