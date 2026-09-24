FGR mantiene indagatoria sobre permisos de empresa señalada de huachicoleo en Guanajuato: CSP

La Fiscalía General de la República (FGR) mantiene una investigación respecto a los permisos con los que opera la empresa Gas Natural del Noroeste, a la que se realizó un aseguramiento de 59 millones de litros de combustible y que fueron presentados como un golpe histórico contra el huachicoleo en México.

En medio de las versiones que aseguraron la salida del cargo del delegado de la Fiscalía en Guanajuato, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo comentó que el único reporte actualizado de la fiscal federal, Ernestina Godoy, es que siguen en curso las averiguaciones sobre la documentación que mantenía la empresa en función.

Reiteró que cualquier información al respecto será dada a conocer por la FGR.

“Entiendo que siguen trabajando en los permisos eh que tenía esta o que tiene esta empresa. Y ya tendrá que informarlo en su momento la fiscalía… Pregunté a la fiscal y me dijo que siguen revisando los permisos y que ellos van a informar en su momento”, dijo este jueves la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional.

Además, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo refirió que no se puede descartar que el combustible asegurado sea de procedencia legal hasta que se cierren las indagatorias.

-“¿Entonces, todavía no podemos descartar que no sea huachicol?”, se le preguntó.

-“Hasta que la Fiscalía no cierre la revisión de todos los permisos”, dijo la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo .

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