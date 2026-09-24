EU alerta por impacto de Polo en Baja California Sur y Sonora

EU advierte por lluvias e inundaciones ante avance de Polo hacia BCS y Sonor

La Embajada de Estados Unidos en México emitió una alerta por el avance del huracán Polo hacia la península de Baja California y Sonora, ante el pronóstico de lluvias intensas, inundaciones, deslaves, cierres carreteros y posibles cortes de energía entre el fin de semana y el martes 29 de septiembre.

De acuerdo con el aviso dirigido a ciudadanos estadounidenses, el ciclón mantiene categoría 4 y podría conservar fuerza de huracán mayor hasta el domingo 27, mientras se aproxima a la península. Las primeras condiciones peligrosas en el litoral del Pacífico podrían registrarse desde la mañana del sábado, con vientos intensos, corrientes de retorno y oleaje irregular entre Cabo San Lucas y Guerrero Negro.

“Evite entrar al agua o caminar por las playas”, advirtió la representación diplomática ante el deterioro previsto de las condiciones marítimas en esa franja costera durante las próximas horas.

🌀 WEATHER ALERT: Hurricane Polo



Hurricane Polo, currently a Category 4 storm, is forecast to approach the Baja Peninsula before moving toward Sonora, bringing dangerous winds, heavy rain, flooding, mudslides, hazardous ocean conditions, and possible power outages.



⚠️ Stay… pic.twitter.com/IrdPqB8H6p — Embajada de EE.UU. en México (@USEmbassyMEX) September 24, 2026

Para el próximo lunes 28 de septiembre, los modelos citados por la embajada prevén que Polo pierda intensidad hasta categoría 1 antes de tocar tierra en el norte de Baja California Sur. Después, el sistema continuaría hacia el noreste y alcanzaría el sur de Sonora.

Entre el domingo 27 y el martes 29, el pronóstico contempla precipitaciones significativas en todo Baja California Sur, con riesgo de inundaciones, deslaves y afectaciones en caminos. La sede diplomática pidió consultar las condiciones de las carreteras antes de cualquier traslado, sobre todo en zonas de terreno inclinado.

Sonora también figura entre las entidades bajo vigilancia. El aviso proyecta efectos desde finales del lunes hasta el martes en una franja que comprende desde Ciudad Obregón y Guaymas hasta Hermosillo, además de posibles repercusiones en la costa norte de Sinaloa.

Carreteras como la federal 15, pasos inferiores y puentes podrían presentar afectaciones por acumulaciones de agua, mientras zonas urbanas y semiurbanas enfrentarían riesgo de inundación. La embajada también señaló la posibilidad de interrupciones en el suministro eléctrico.

Ante ese escenario, Estados Unidos recomendó a sus ciudadanos seguir las instrucciones de las autoridades locales, revisar posibles cambios o cancelaciones de vuelos y contar con planes propios de evacuación. “Tenga planes de evacuación que no dependan de la asistencia del Gobierno de Estados Unidos”, indicó.

La representación diplomática también pidió mantener comunicación con familiares y personas cercanas, además de consultar los avisos del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, el Servicio Meteorológico Nacional y las autoridades de Protección Civil de Baja California Sur, Baja California, Sonora y Sinaloa.

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MSL