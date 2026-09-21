¿Quién es Jirafita? El nuevo novio de Kass Quezada ‘Quesito’

Desde hace un par de meses, la creadora de contenido Kass Quezada ‘Quesito’ de Las Alucines ha sido ligada con el influencer Rafa Calva, mejor conocido como Jirafita, ya que el público ha notado varios detallles que indicaban una relación.

Parece ser que ya se confirmó que hay un romance entre los dos, aunque no de manera directa. Y es que los famosos de Internet fueron captados en el show de Mentiras de Los Ángeles y su actitud dio mucho de qué hablar.

En el video que ya se hizo viral y salió de la cuenta de Chamonic, se puede ver los perfiles de Kass Quezada y Rafa Calva ‘Jirafita’ uno al lado del otro y en un momento, incluso se besan y sus rostros aparecen muy juntos.

Cabe mencionar que esta no es la primera vez que se les relaciona, ya que desde hace meses el público ha notado que ambos aparecen en los mismos lugares e incluso, parece que se fueron de vacaciones juntos con Un Tal Fredo y el esposo del influencer.

¿Quién es Jirafita?

El nombre real de Jirafita es José Rafael Calva. Nació en San Diego California, pero también cuenta con la nacionalidad mexicana por su familia. Se dio a conocer originalmente en la extinta plataforma Vine, donde realizaba videos cortos de comedia de seis segundos.

Su contenido actual se basa en compartir sketches de comedia, reflexiones y contenido dinámico en plataformas como TikTok e Instagram, acumulando millones de seguidores.

Uno de sus formatos más populares en TikTok es la sección Nostalgia, en la que invita a celebridades, actores de doblaje, presentadores y cantantes con los que crecieron diversas generaciones (incluyendo figuras como Lolita Ayala o talentos vinculados a producciones infantiles/juveniles) para recrear frases, canciones o momentos icónicos de la televisión y el pop culture.

Además de su faceta como influencer, ha participado en proyectos de actuación, doblaje y producción de series digitales.

¿Quieres saber más?

¿Quién es la novia Presley Gerber, hijo de Cindy Crawford que murió?

¿Quién es Rande Gerber, el papá de Presley Gerber?

¿Quién era Lizzie Borden y qué hizo?

¿Quién es Ella Beatty, actriz de Monstruo: La historia de Lizzie Borden de Netflix?