Amazon Prime subirá de precio en México por primera vez en 10 años: ¿cuánto pagarás ahora?

Que no se te pase

Amazon Prime, servicio de suscripción de la plataforma de ventas en línea Amazon que incluye acceso a una plataforma de streaming, anunció un aumento de precios en México, el primero en 10 años de existencia.

A través de mensajes enviados directamente a sus suscriptores, Amazon anunció que el aumento de precios entra en vigor este mismo lunes 21 de septiembre. Aclaró que quienes ya cuentan con una membresía activa pagarán el nuevo costo hasta su próxima fecha de renovación.

Así, el nuevo costo para suscribirse a Amazon Prime será de 129 pesos mexicanos, es decir, 30 pesos más que el costo anterior, que era de 99 pesos mexicanos. Mientras que la suscripción anual costará ahora 945 pesos mexicanos.

Amazon Prime aumenta de precio. ı Foto: Captura de video

La plataforma enfatizó que el costo anterior se mantuvo por 10 años, desde el lanzamiento de la suscripción en 2016.

No obstante, en años recientes, quienes pagaban ese costo accedían a una plataforma con anuncios. Para evitar ver comerciales durante la programación, era necesario un pago adicional de 50 pesos mexicanos, lo que elevaba la suscripción a 149 pesos.

Es la primera actualización de Amazon Prime en 10 años

En el mensaje enviado a los suscriptores, Amazon Prime destacó que es la primera actualización de precios en 10 años, durante los cuales, aseguró la plataforma, se ha invertido en beneficios exclusivos para sus suscriptores.

Amazon destacó que, durante 10 años, el mismo costo permitió acceso a Amazon Prime Video, Prime Music, así como envíos ilimitados sin mínimo de compra y entregas al mismo día.

Estos beneficios se mantendrán con el nuevo costo de Amazon Prime.

¿Qué hay en Amazon Prime Video en 2026?

Si estás reconsiderando tu plan de Amazon Prime Video, o consideras suscribirte con el nuevo precio, aquí hay una lista de los contenidos que hay en México al corte de septiembre de 2026.

La Oficina (México) : La adaptación oficial del formato The Office ambientada en Aguascalientes en la empresa “Jabones Olimpo”, dirigida por Gaz Alazraki y protagonizada por Carlos Ballarta. LOL: Last One Laughing México: La franquicia de comedia conducida por Eugenio Derbez (con sus temporadas principales y especiales de talentos).

¿Quién lo mató? : Miniserie dramática basada en los hechos reales alrededor del caso de Paco Stanley

Cada minuto cuenta : Serie dramática ambientada durante el terremoto de 1985 en la Ciudad de México

Mentiras, la serie : Adaptación del popular musical mexicano llevado al formato streaming.

The Boys y sus derivados (Gen V).

Fallout : La aclamada adaptación de la saga de videojuegos.

Reacher y Jack Ryan

Además, en Prime Video se transmiten en exclusiva partidos de la Liga MX, entre ellos los de Chivas Guadalajara, y otros eventos deportivos.

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