Marty Supreme se ha convertido en uno de los filmes más comentadas rumbo a los Oscar 2026. La película, inspirada en la vida del jugador de tenis de mesa Marty Reisman, es dirigida por Josh Safdie y cuenta con un total de 9 nominaciones a los Premios de la Academia.

Además, este año Timothée Chalamet, protagonista de la cinta, está haciendo historia al convertirse en el actor más joven en alcanzar tres nominaciones al Oscar como protagonista antes de los 30 años, por lo que el público espera con ansias la ceremonia del domingo 15 de marzo.

Marty Supreme: ¿De qué trata y dónde ver película nominada al Oscar 2026?

Marty Supreme sigue a Marty Mauser, un joven en el Nueva York de los años 50 que sueña con convertirse en el mejor jugador de tenis de mesa, también conocido como ping pong.

La película está inspirada en la vida del legendario jugador estadounidense Marty Reisman y retrata no sólo la pasión por el deporte, sino también los dilemas personales y las tentaciones que acompañan al mundo de las apuestas.

El cineasta Josh Safdie construye un relato donde la disciplina deportiva se enfrenta a la codicia y las relaciones humanas se ponen a prueba.

¿Dónde ver la película Marty Supreme?

Actualmente, la película Marty Supreme está disponible en Amazon Prime Video en México. No se encuentra en otras plataformas de streaming, por lo que Prime Video es la opción oficial para disfrutarla en línea. Se desconoce si llegará próximamente a Netflix, Paramount+ o HBO.

Elenco de Marty Supreme

Timothée Chalamet como Marty Mauser.

Gwyneth Paltrow como Kay Stone.

Larry Ratso Sloman como Murray Norkin.

Mariann Tepedino como Mariann.

Odessa Adlon como Rachel Mizler.

Ralph Colucci como Lloyd.

Devorah Shubowitz como Norkin Customer.

Tyler the Creator como Wally.

George Gervin como Lawrence.

Luke Manley como Dion Galanis.

Fran Drescher como Rebecca Mauser .

Sandra Bernhard como Judy.

Emory Cohen como Ira Mizler.

John Catsimatidis como Christopher Galanis.

Géza Röhrig como Béla Kletzki.

Koto Kawaguchi como Koto Endo.

Abel Ferrara como Ezra Mishkin.

Tráiler de la película

A continuación, te compartimos el tráiler de Marty Supreme, cinta nominada al Oscar este 2026.

¿Cuántas nominaciones al Oscar 2026 tiene la película Marty Supreme?

La cinta dirigida por Josh Safdie y producida por A24 ha logrado colarse este año como una de las favoritas de la temporada de premios. Estas son las principales categorías del Oscar 2026 en las que compite: