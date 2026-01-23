Oscar 2026: Va Frankenstein, de Del Toro, por 9; en dirección no lo consideran

Sinners hizo historia con 16 nominaciones, la cifra más alta en la historia de los Oscar; One Battle After Another, Frankenstein, Marty Supreme y Sentimental Value también destacaron con numerosas menciones.

La ceremonia de los Premios Oscar en su edición 98, que se llevará a cabo el domingo 15 de marzo de 2026 en el Dolby Theatre de Los Ángeles, será conducida por Conan O’Brien y transmitida por ABC y Hulu. El día de hoy se dieron a conocer los nominados y éstos son los favoritos que encabezan la carrera por la estatuilla dorada.

Ryan Coogler y su ambiciosa película Sinners se convirtieron en la gran sensación de esta temporada de premios al obtener 16 nominaciones, superando el récord histórico que compartían All About Eve, Titanic y La La Land. La producción fue reconocida en las principales categorías, incluyendo Mejor Película, Mejor Director, Mejor Actor y diversas menciones técnicas y de actuación, colocándola como la favorita indiscutible rumbo a la gala.

Muy cerca, One Battle After Another sumó 13 nominaciones, consolidándose como una contendiente sólida en categorías como Mejor Película, dirección y actuaciones, lo que promete una dura competencia con Sinners en la noche de premiación.

El cineasta mexicano Guillermo del Toro también brilló con su versión cinematográfica de Frankenstein, que acumula 9 nominaciones, aunque sorprendió que no fuera tomado en cuenta para el premio a Mejor Director. La película, distribuida por Netflix, fue reconocida en categorías importantes como Mejor Película y Mejor Guion Adaptado, además de menciones técnicas y actoral para su elenco.

FRANKENSTEIN recibió 9 nominaciones entre ellas a Mejor Película, aunque Guillermo Del Toro no fue considerado a Mejor Director. ı Foto: Especial

Otras producciones que destacaron con múltiples menciones fueron Marty Supreme y Sentimental Value, cada una con 9 nominaciones, colocándose entre las favoritas para obtener premios en guion, dirección y categorías de actuación. Igualmente, Hamnet obtuvo 8 nominaciones, destacando en interpretaciones y diseño técnico dentro de las categorías principales.

En el rubro de Mejor Película también compiten títulos como Bugonia, F1, The Secret Agent y Train Dreams, reflejando una mezcla de cine comercial, independiente y de géneros diversos que animan la competencia más amplia en años recientes.

Dentro de las categorías actorales, figuras como Timothée Chalamet, Leonardo DiCaprio, Jessie Buckley, Kate Hudson y Emma Stone recibieron nominaciones.

Otros mexicanos que resaltan por su trabajo en cintas nominadas, son el animador Cruz Contreras por KPop Demon Hunters, y la artista de efectos visuales Ivel Hernández Martínez por Avatar: Fuego y cenizas.