Con 16 nominaciones

Oscar 2026: Va Frankenstein, de Del Toro, por 9; en dirección no lo consideran

La ceremonia de los Premios Oscar en su edición 98 será conducida por Conan O’Brien

MICHAEL B. JORDAN en una imagen promocional de Sinners.
MICHAEL B. JORDAN en una imagen promocional de Sinners. Foto: Especial
Por:
Carlos Aguillón

Sinners hizo historia con 16 nominaciones, la cifra más alta en la historia de los Oscar; One Battle After Another, Frankenstein, Marty Supreme y Sentimental Value también destacaron con numerosas menciones.

La ceremonia de los Premios Oscar en su edición 98, que se llevará a cabo el domingo 15 de marzo de 2026 en el Dolby Theatre de Los Ángeles, será conducida por Conan O’Brien y transmitida por ABC y Hulu. El día de hoy se dieron a conocer los nominados y éstos son los favoritos que encabezan la carrera por la estatuilla dorada.

Ryan Coogler y su ambiciosa película Sinners se convirtieron en la gran sensación de esta temporada de premios al obtener 16 nominaciones, superando el récord histórico que compartían All About Eve, Titanic y La La Land. La producción fue reconocida en las principales categorías, incluyendo Mejor Película, Mejor Director, Mejor Actor y diversas menciones técnicas y de actuación, colocándola como la favorita indiscutible rumbo a la gala.

TE RECOMENDAMOS:
Diego Luna y Karla Souza protagonizan México 86.
Apuesta al mercado mexicano

Netflix con novedades en producción local e inversión de mmdd

Muy cerca, One Battle After Another sumó 13 nominaciones, consolidándose como una contendiente sólida en categorías como Mejor Película, dirección y actuaciones, lo que promete una dura competencia con Sinners en la noche de premiación.

El cineasta mexicano Guillermo del Toro también brilló con su versión cinematográfica de Frankenstein, que acumula 9 nominaciones, aunque sorprendió que no fuera tomado en cuenta para el premio a Mejor Director. La película, distribuida por Netflix, fue reconocida en categorías importantes como Mejor Película y Mejor Guion Adaptado, además de menciones técnicas y actoral para su elenco.

FRANKENSTEIN recibió 9 nominaciones entre ellas a Mejor Película, aunque Guillermo Del Toro no fue considerado a Mejor Director.
FRANKENSTEIN recibió 9 nominaciones entre ellas a Mejor Película, aunque Guillermo Del Toro no fue considerado a Mejor Director. ı Foto: Especial

Otras producciones que destacaron con múltiples menciones fueron Marty Supreme y Sentimental Value, cada una con 9 nominaciones, colocándose entre las favoritas para obtener premios en guion, dirección y categorías de actuación. Igualmente, Hamnet obtuvo 8 nominaciones, destacando en interpretaciones y diseño técnico dentro de las categorías principales.

En el rubro de Mejor Película también compiten títulos como Bugonia, F1, The Secret Agent y Train Dreams, reflejando una mezcla de cine comercial, independiente y de géneros diversos que animan la competencia más amplia en años recientes.

Dentro de las categorías actorales, figuras como Timothée Chalamet, Leonardo DiCaprio, Jessie Buckley, Kate Hudson y Emma Stone recibieron nominaciones.

Otros mexicanos que resaltan por su trabajo en cintas nominadas, son el animador Cruz Contreras por KPop Demon Hunters, y la artista de efectos visuales Ivel Hernández Martínez por Avatar: Fuego y cenizas.

TE RECOMENDAMOS:
Asesinato para dos celebra un año en cartelera con Benny Ibarra y Ari Borovoy como padrinos.
Reconocen el desempeño de los actores

Asesinato para dos celebra un año en cartelera con Benny Ibarra y Ari Borovoy como padrinos