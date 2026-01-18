Timothée Chalamet asegura que lo amenazaron en el set de Marty Supreme

Timothée Chalamet reveló que en el set de Marty Supreme recibió una amenaza por parte de un actor de fondo. El actor contó la anécdota con humor y algo de sorpresa, dejando ver que dicha situación no le preocupaba en la actualidad.

La amenaza a Timothée Chalamet en pleno set de rodaje

La película de Marty Supreme no solo ha recibido una excelente recepción por parte de la crítica, pues además, la actuación de Timothée Chalamet le ha valido el triunfo en los Globos de Oro y los Critics Choice Awards como Mejor actor.

Sin embargo, parece ser que en el set de rodaje de la película se vivieron un par de momentos tensos fuera de la ficción del campeón de ping pong, como lo reveló el histrión en una sesión de preguntas y respuestas en Los Ángeles.

El actor compartió el momento inesperado que vivió mientras filmaba una secuencia en un motel con varios actores de fondo: "Prefiero no decir quién fue, pero en esa secuencia del motel hay muchos participantes que no son actores profesionales. Me resulta muy emocionante trabajar con ellos, aunque a veces se necesitan varias tomas para lograr lo que buscas“. comenzó.

"En esa escena yo estaba muy encima de él, intentando provocarlo para que se enojara conmigo. Le decía a Josh [Safdie]: ‘No se está enojando, no se está enojando’. Hicimos otra toma y entonces el hombre me dijo: ‘Acabo de pasar 30 años en prisión. De verdad no quieres meterte conmigo. No quieres verme enojado’“.

Chalamet contó el episodio con un toque de humor y agrega que tras la amenaza, fue con el director de la cinta, Josh Safdie para expresar su reacción. "Yo miré a Josh y le dije: ‘Dios mío, ¿con quién me pusiste a actuar?’”, indicó.

Si bien el actor mencionó que trabajar con personas sin formación puede ser estimulante, también puede generar momentos impredecibles en el set. Por otro lado, en redes sociales se dividieron las opiniones y varios Internautas dudaron de la veracidad de la historia.