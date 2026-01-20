Belleza Perfecta: Reparto de la serie de Ryan Murphy

Thriller, ciencia ficción y crítica social es lo que ofrece Belleza Perfecta, la nueva serie de Ryan Murphy que busca incomodar y atrapar al público mientras hablan de la industria de la belleza, uno de los espacios más competitivos donde a veces ni siquiera la perfección es suficiente.
¿De qué trata ‘Belleza Perfecta’?
Belleza Perfecta arranca con la muerte de diversas modelos internacionales que acaban en circunstancias violentas y extrañas; los patrones encontrado generan inquietud en el mundo de la alta costura.
Los agentes del FBI Cooper Madsen y Jordan Bennett viajan a París por la investigación y a medida que avanzan, descubren la existencia de un virus de transmisión sexual capaz de transformar a cualquier persona en una versión físicamente perfecta de sí misma.
La epidemia se extiende y detrás trabaja The Corporation, un magnate tecnológico que creó un imperio multimillonario a partir de esta droga conocida como ‘The Beauty’.
La historia viaja entre París, Venecia, Roma y Nueva York, capitales de la moda. Combina lujo, persecuciones y dilemas morales sobre el cuerpo, el deseo y el poder.
Reparto de ‘Belleza Perfecta’
Evan Peters es Cooper Madsen
Un agente del FBI se ve envuelto en una conspiración que escala mucho más allá de lo imaginable. Inteligente y determinado, la investigación pone en riesgo su vida y la de las personas que ama, por lo que debe enfrentar sus límites morales.
Rebecca Hall es Jordan Bennett
Jordan es una agente del FBI comprometida y brillante. Lo que comienza como una investigación profesional pronto se vuelve personal, lo que la empuja a cuestionar sus decisiones e incluso al sistema al que pertenece.
Anthony Ramos es The Assassin
Un sicario letal al servicio de The Corporation, es silencioso, eficiente, despiadado y la herramienta perfecta para mantener el imperio construido entre secretos y sangre.
El resto del elenco es:
- Jeremy Pope es Jeremy
- Ashton Kutcher es The Corporation
- Isabella Rossellini es Franny Forst
- Bella Hadid es Ruby
Belleza Perfecta se estrena el 21 de enero en FX y estará disponible a través de Hulu o Disney+ para Latinoamérica. El elenco apunta a convertirse en una de las series más comentadas.