¿Quién es Omar Zamitiz y por qué se ganó la funa en Habilidad Física 100: México?

Después de su estreno el pasado 16 de septiembre en Netflix, el programa de retos físicos Habilidad Física 100: México se encuentra en tendencia todavía, pues los internautas continúan hablando sobre momentos y personajes específicos dentro del concurso.

Habilidad Física 100: México es una adaptación del reality de origen surcoreano, y en este las y los participantes deben demostrar su disciplina, estrategia, habilidad, destreza, fuerza e inteligencia para ganar.

Muchos de sus participantes han causado una sorpresa positiva entre quienes han visto la competencia, mientras que algunos otros están siendo fuertemente criticados e incluso los han funado.

Omar Zamitiz entró al concurso de Habilidad Física 100: México como un preparador físico, pues cuenta con experiencia entrenando a atletas de alto rendimiento, y el creador del movimiento Animal Move, especializado en gimnástica natural.

Funa a Omar Zamitiz

Durante la competencia de pelea cuerpo a cuerpo en la que Brandon Díaz le quitó la máscara a Místico, Omar Zamitiz se enfrentó a Luis Hernández “El Matador”, quien actualmente tiene 57 años de edad.

Esto ha sido señalado por los espectadores de la competencia, pues consideraron que al elegir al exfutbolista mexicano estaba demostrando una estrategia poco loable, al dejar en total desventaja al otro competidor.

Asimismo, los internautas han señalado que Omar Zamitiz tuvo un comportamiento arrogante durante la competencia, pues este incluso señaló que enfrentarse a las mujeres dentro de la competencia era más fácil.

Este tipo de comentarios y decisiones llevaron a Omar Zamitiz directo al ojo del huracán, pues junto a Brandon Díaz y Aldo Márquez es uno de los competidores que ha sido más criticados en redes sociales.

Pese a que muchas personas que se han visto sometidas a las famosas funas en internet se replantean lo que los llevó a ser tan criticados por los internautas, Zamitiz lo tomó como un incentivo más.

En redes sociales compartió un video con varios fragmentos de él entrenando, y este está acompañado del texto “tu éxito será inspiración para quien quiere crecer y provocación para quien prefiere criticar”.

“Si nadie te envidia, si nadie te odia, estás en el camino equivocado. Porque el éxito incomoda, el talento incomoda, y la buena energía causa envidia” se escucha en el video que publicó Omar Zamitiz recientemente.

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