La transformación física de Jazmín Lira, fisicoculturista y participante de Habilidad física 100: México, ha sorprendido a sus seguidores. Su disciplina y constancia en el deporte muestran un antes y después increíble que refleja esfuerzo, dedicación y pasión por el fitness.

Antes y después de Jazmín Lira, fisicoculturista de Habilidad física 100: México

Jazmín Josefina Lira Flores es parte de la primera temporada de Habilidad física 100: México. La fisicoculturista es originaria de Saltillo, Coahuila; nació el 2 de abril de 1989. Tiene 37 años y mide 1.58 metros.

Jazmín empezó a entrenar a los 14 años y a los 18 ya competía en torneos, por lo que lleva más de 20 años de trayectoria.

En 2018 ganó el Clásico Mister México en la categoría Women’s Fitness y en 2019 obtuvo su carnet profesional tras el Monterrey Bodybuilding

En 2025, Jazmín Lira de Habilidad física 100: México compartió una foto de su presentación en el Women Physique, en la Ciudad de México. “AMAR LO QUE ERES Y AMAR LO QUE HACES... UNA VEZ QUE TE HAS CONQUISTADO A TI MISMO, PUEDES CONQUISTAR CUALQUIER COSA!!!”, expresó.

El 11 de noviembre de 2023, Jazmín Lira compartió cuatro fotografías de su transformación física, donde además mencionó a Francisco José Espin como su preparador y a Thiago Simioni como su entrenador.

Antes y después de Jazmín Lira de Habilidad física 100 México ı Foto: Captura de pantalla IG jaz_ifbbpro

“QUIEN DICE QUE NO SE PUEDE??? Todos iniciamos desde un punto cero, todo el cambio y la evolución es el trabajo de tu día a día, mes con mes, año tras año. PACIENCIA Y DISCIPLINA!!!”, escribió la participante de Habilidad física 100: México.

Además, el 23 de noviembre del mismo año, compartió nuevamente una comparación de la parte trasera de su cuerpo.

“No es el tamaño del cuerpo en una batalla…Sino el tamaño de la batalla en ese cuerpo!! Aquí no sólo se trata de conseguir un mejor físico, sino construir una mentalidad capaz de lograr cualquier cosa!!“, escribió Jazmín Lira.

Así ha sido la transformación física de Jazmín Lira ı Foto: Captura de pantalla

Puedes leer: