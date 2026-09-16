Carlos Salcido: Edad y cuánto mide el exfutbolista mexicano

Carlos Salcido es una de las personalidades destacadas que formó parte del programa Habilidad física 100: México, donde se midió con otros 99 atletas de todas las disciplinas.

Perfil de Carlos Salcido

Carlos Arnoldo Salcido Flores es un exfutbolista, dirigente deportivo y entrenador mexicano que jugaba de defensa central, lateral izquierdo o volante defensivo.

Nació el 2 de abril de 1980, por lo que actualmente tiene 46 años edad. Mide 1.75 metros y pesa 72 kilos, de acuerdo con la información que se encuentra disponible en línea.

El mexicano nunca imaginó en convertirse en un futbolista, pues solo legó a jugar una ‘cáscara’ entre amigos y ahí lo vio Ramón Calderón, entrenador del Club Deportivo Oro y quien lo invitó a formar parte del club, sin embargo, en un principio se negó, pero cambió de opinión al conocer el salario que percibiría.

Jugó una temporada en Tercera División y justo en un partido entre el Club Deportivo Oro y Chivas fue donde el ‘Güero’ Real lo vio, donde le llamó la atención, se acercó a él, a decirle que había un interés para que pudiera pasar a Chivas, le dieron un seguimiento y al terminar la temporada se hizo una operación para que él se traspasara al Rebaño Sagrado.

Debutó en la primera división con el Guadalajara en el Invierno 2001 bajo las órdenes de Oscar Ruggeri, pero no tuvo suerte y regresó a la división de ascenso con el tapatío. Después de un año y de una gran actuación en la liga de ascenso, se vuelve a ganar su incursión en el primer equipo para el Apertura 2003.

Se convierte en titular de inmediato, por su rapidez, buena marca y cualidades técnicas, que además lo llevaron a olvidarse pronto de la rudeza que mostró en sus primeras apariciones en el máximo circuito.

Sus actuaciones lo llevaron a convertirse en titular y seleccionado nacional en su primer torneo, demostrando que su carrera como futbolista avanzaba más rápido que la mayor parte de los jugadores, ya que sus incursiones al frente son constantes; tiene la ventaja de que fue delantero alguna vez.

El futbolista también jugó en el PSV Eindhoven de Países Bajos y después estuvo en el Fulham de la Premier League. Tras esto, volvió a la Liga MX con Tigres; después estuvo en el Club Deportivo Guadalajara y finalizó su carrera en los Tiburones Rojos de Veracruz en noviembre de 2019.

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