Así votaron en las nominaciones de La Casa de los Famosos México 2026 este 23 de septiembre

Este miércoles 23 de septiembre llegan las últimas nominaciones a La Casa de los Famosos México 2026, donde podremos ver si se han creado verdaderas enemistades entre diferentes personalidades del programa
En esta ocasión, Mariana Ochoa fue quien consiguio su pase a la final del reality show. Asimismo, todos los habitantes pudieron conversar con allegados par definir por quién votar.
Así nominaron en La Casa de los Famosos México 2026
En esta ocasión, los participantes pudieron ponerse de acuerdo para nominar, aunque no todos querían hacerlo; sin embargo, los votos serán positivos. Las nominaciones fueron así:
Mariana Ochoa
- 3 puntos a Yahir
- 2 puntos a Karina Torres
- 1 punto a Brianda Deyanara
Ese Pérez
- 3 puntos a Gema Garoa
- 2 puntos a Karina Torres
- 1 punto a Ernesto Laguardia
Ernesto Laguardia
- 3 puntos a Brianda Deyanara
- 2 puntos a Karina Torres
- 1 punto a Yahir
Brianda Deyanara
- 3 puntos a Memo Shutz
- 2 puntos a Yahir
- 1 punto a Karina Torres
Gema Garoa
- 3 puntos a Ese Pérez
- 2 puntos a Karina Torres
- 1 punto a Yahir
Yahir
- 3 puntos a Ernesto Laguardia
- 2 puntos a Karina Torres
- 1 punto a Memo Shutz
Memo Shutz
- 3 puntos a Yahir
- 2 puntos a Karina Torres
- 1 punto a Brianda Deyanara
Karina Torres
- 3 puntos a Ese Pérez
- 2 puntos a Gema Garoa
- 1 punto a Memo Shutz
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