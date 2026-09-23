Así votaron en las nominaciones de La Casa de los Famosos México 2026 este 23 de septiembre

Este miércoles 23 de septiembre llegan las últimas nominaciones a La Casa de los Famosos México 2026, donde podremos ver si se han creado verdaderas enemistades entre diferentes personalidades del programa

En esta ocasión, Mariana Ochoa fue quien consiguio su pase a la final del reality show. Asimismo, todos los habitantes pudieron conversar con allegados par definir por quién votar.

Así nominaron en La Casa de los Famosos México 2026

En esta ocasión, los participantes pudieron ponerse de acuerdo para nominar, aunque no todos querían hacerlo; sin embargo, los votos serán positivos. Las nominaciones fueron así:

Mariana Ochoa

3 puntos a Yahir

2 puntos a Karina Torres

1 punto a Brianda Deyanara

Ese Pérez

3 puntos a Gema Garoa

2 puntos a Karina Torres

1 punto a Ernesto Laguardia

Ernesto Laguardia

3 puntos a Brianda Deyanara

2 puntos a Karina Torres

1 punto a Yahir

Pienso que Ernesto no entendió ni madres, pensó que iba a nominar en vs. #LaCasaDeLosFamososMéxico #LaCasaDeLosFamososMX pic.twitter.com/sJUNRrRTpp — Julio Núñez (@julioamx) September 24, 2026

Brianda Deyanara

3 puntos a Memo Shutz

2 puntos a Yahir

1 punto a Karina Torres

Gema Garoa

3 puntos a Ese Pérez

2 puntos a Karina Torres

1 punto a Yahir

Yahir

3 puntos a Ernesto Laguardia

2 puntos a Karina Torres

1 punto a Memo Shutz

#Yahir le da 3 puntos a #Ernesto, 2 a #Karina y 1 a #Memo para que lleguen a la FINAL.



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Memo Shutz

3 puntos a Yahir

2 puntos a Karina Torres

1 punto a Brianda Deyanara

#Memo sigue los CONSEJOS de su FAMILIA y NOMINA POSITIVO a #Yahir, #Karina y #Brianda.



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Karina Torres

3 puntos a Ese Pérez

2 puntos a Gema Garoa

1 punto a Memo Shutz

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