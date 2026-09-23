Liberan a Samuel Adrián, productor regio que fue detenido en Colombia

El creador de contenido y productor Samuel Adrián, originario de Monterrey, ha sido puesto en libertad después de permanecer 10 días bajo arresto en Colombia.

La información fue confirmada por su abogado, Enrique David Ogaz Díaz, quien acompañó la noticia con una fotografía junto al realizador, donde agradeció por el respaldo que había recibido durante el proceso.

“Samuel Adrián ha recuperado su libertad.Gracias a todas las personas que lo apoyaron y acompañaron durante este proceso”, expresó el abogado en la publicación.

TE RECOMENDAMOS: Todos los votos Así votaron en las nominaciones de La Casa de los Famosos México 2026 este 23 de septiembre

¿Por qué detuvieron a Samuel Adrián?

Fue el 13 de septiembre que detuvieron al productor en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá, cuando ingresó a territorio colombiano. De acuerdo con la Policía de Bogotá, se detalló que la detención correspondía al cumplimiento de una orden judicial dentro de un proceso de desacato.

En ese sentido, el caso se relaciona con contenidos difundidos por Adrián sobre el médico Mario Angulo. De acuerdo con medios colombianos, una acción de tutela derivó en órdenes para retirar determinados contenidos.

Posteriormente, ocurrió un incidente de desacato, por el cual se establecieron 10 días de arresto y una multa equivalente a 15 salarios mínimos mensuales. El contenido estaba relacionado con su documental “Colombia: fábrica de niños trans”.

“Esta orden de aprehensión es injusta, les pido por favor su apoyo difundiendo. Muchas gracias a todos”, había declarado el productor en mayo pasado.

La producción explora desde una postura crítica tratamientos y procedimientos relacionados con la afirmación de género en menores de edad. Tras darse a conocer su liberación, seguidores del realizador reaccionaron en redes sociales y algunos comentarios fueron:

“Lo que ellos no saben es que saliste más grande , mas querido y más fuerte que nunca”.

“Con más fuerza, hermano”.

“Gracias por defender nuestros hijos y nuestras generaciones”.

“Gloria a Dios están de nuevo juntos en familia”.

¿Quieres saber más?

Bellakath insiste en colaborar con Aleks Syntek: ‘Siempre voy a ser tu fan’ | VIDEO

Jesse anuncia nuevo proyecto musical tras abandonar a su hermana Joy

Elenco completo de Timbiriche, la serie, ¿Quién es quién es el proyecto de ViX?