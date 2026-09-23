Bellakath insiste en colaborar con Aleks Syntek: ‘Siempre voy a ser tu fan’ | VIDEO

Bellakath insiste en colaborar con Aleks Syntek: ‘Siempre voy a ser tu fan’

La reguetonera mexicana Bellakath envió un mensaje directo a Aleks Syntek en donde sostuvo su interés en colaborar con el músico pese a la imagen que tiene él del gremio de los reguetoneros y artistas urbanos.

Bellakath insiste en colaborar con Aleks Syntek

Fue a través de su cuenta de Instagram que ‘la gatita’ dijo: “Quiero hacerte saber que soy muy tu fan y siempre voy a ser tu fan. Que sigo queriendo hacer una canción contigo a pesar del juicio que tienes sobre nosotros los reguetoneros”, comenzó.

“Creo que tu piensas que hay excepciones. Espero que pienses que yo soy una excepción”, dijo antes de presentar una canción que promete generar polémica. “Yo creo que si no fuera una naca, estúpica, vulgar jamás de los jamases hubiera podido crear esta gran obra maestra”, dijo.

Tras esto, Bellakath mostró un tema musical llamado ‘El paso de la garganta profunda’. La artista se puso a bailar su canción mientras sonaba la letra que hacía referencia al sexo oral.

Algunas de las reacciones en el video son las siguientes:

“Le va a dar algo al tío Syntek”.

“Bellakath fue la única que abrazó a Syntek JAJAJJAJAAJA”.

“Aprovechando La funa JAJAJAJA. Ta violento el tema”.

“La amo por (ser) tan única”.

“Aleks Syntek no va a soportar tanta cochinada, bb”.

“Poesía auditiva”.

Fue a inicios de 2025 que Aleks Syntek rechazó de manera definitiva una colaboración con Bellakath que no sea del género pop: “Yo creo que quieren hacer ustedes un escándalo de que a Alex no le gusta el reggaetón y ya estoy harto de esto”, acusó visiblemente molesto en ese momento.

“Ella me dijo que quería hacer una canción conmigo y yo contesté muy amablemente que si hacemos pop, como el que yo hago, canto con cualquiera de ese género”, aclaró en ese momento.

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