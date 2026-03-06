Bellakath aclara qué pasó con Barnabi: ‘No lo tengo haciendo videos’

Las redes sociales estallaron este 6 de marzo después de que comenzaron a esparcirse rumores sobre la desaparición de El Barnabi, un hombre conocido en redes sociales por haber hecho algunos videos con la cantante Bellakath y el influencer Osmanito.

Después de varias horas, Bellakath reaccionó a los rumores de desaparición de Barnabi, pues la acusaban a ella y a Osman de tener al hombre haciendo videos. La artista mexicana se deslindó de cualquier situación, después de que se informara de que supuestamente, sus familiares lo buscaban.

Bellakath aclara qué sabe de El Barnabi

Fue a través de su cuenta de X que la cantante de ‘Gatita’ aclaró qué es lo que sabe sobre el hombre que se hizo famoso por salir en un par de videos junto con ella y Osmanito, después de que estalló el escándalo de su supuesta desaparición.

"Yo no lo tengo haciendo videos, hemos hecho 2 collabs (colaboraciones), de las cuales yo he pagado las comidas y hasta fuimos por ropa", comenzó la reguetonera de manera contundente en una publicación que ya tiene miles de visualizaciones.

La famosa aclara que el hombre estaba en situación vulnerable y que fue ayudado por Osman después de que sufriera con su familia: “Él era una persona en situación de calle, y la familia de Osman lo rescató de ahí, agradecidos deberían de estar después de que su ‘familia’ lo echara a la calle y lo golpeara”, sentenció ella.

Bellakath aclara qué sabe de El Barnabi ı Foto: Captura de pantalla de X

Otros usuarios también defendieron la versión de la cantante, pues sostuvieron que fue Osman quien publicaba videos en los que mostraba la recuperación del hombre después de que lo sacó de las calles para darle una vida digna.

Incluso mencionan que el pasado 20 de febrero, el infuencer junto con Barnabi se encontraban de fiesta, aunque de momento el creador de contenido no ha reaccionado a los rumores de desaparición de su colaborador.

En los videos donde aparece Bellakath con Barnabi podemos ver una situación falsa donde supuestamente salen en una cita, pues él dice estar enamorado de la reguetonera y ella lo lleva a desayunar y platica con él. De acuerdo con sus propias declaraciones, ella pagó toda la comida y los clips se hicieron virales por los comentarios inesperados del famoso.