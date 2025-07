Bellakath demandará a cirujano por mostrar foto de su abdomen con fibrosis: ‘Me la vas a pagar’ | VIDEO

Bellakath se encuentra en el ojo del huracán después de haber revelado que planea demandar a un cirujano que la utilizó de ejemplo en un video para hablar de la fibrosis que se genera por un mal tratamiento de la liposucción.

Y es que hace un par de semanas, se hizo viral una foto de Bellakath que desató todo tipo de críticas a su apariencia física, principalmente por la apariencia de su abdomen. En su momento, ella se defendió al asegurar que las imágenes habían sido editadas.

Bellakath reacciona a las críticas por su apariencia física ı Foto: IG: @labellakath

“No es algo que me moleste. Tengo el abdomen mejor que cualquier pend*** que me critique. Todo tiene que ver con la luz. No hay fibrosis, la piel está pegada a mi panza. Obvio lo hacen por jod**”, señaló en su momento.

Bellakath demandará a cirujano

En un video de TikTok, la reguetonera mostró su molestia porque un cirujano llamado Alberto Theurel, usó sus fotos polémicas (que asegura son editadas), para hablar de la fibrosis.

La famosa cuesrionó: “¿Por qué no ponen de ejemplo a clientas suyas? Porque no tienen. Han de hacer pura perrada también", atacó sobre el uso de su imagen sin consentimiento para grabar un video que se viralizó en la red sociales antes mencionada.

“Hijo de tu pin*** madre. Paga publicidad, porque ahorita lo que vas a tener que pagar es una pin*** demanda por andar utilizando mi nombre porque yo como figura pública estoy registrada”, sentenció.

Bellakath aconsejó que los doctores se enfoquen en dejar a sus clientas satisfechas para no hablar de temas en Internet. “Pobre estúpido. ¿Hasta dónde llega la pin*** gente trespesera, muerta de hambre? Además de que utilizan una foto editada", estalló.

La abogada también sostuvo que no tiene tanta fibrosis como se muestra en la foto viral, a pesar de haber tenido entre cuatro operaciones estéticas de abdomen: “Yo no digo que no tenga fibrosis. Eso le pasa a cualquier operada”.

Finalmente, la intérprete de ‘Gatita’ afirmó que al cirujano “le va a salir muy caro” su video sobre ella. “Me las vas a pagar todas”, finalizó.

Redes reaccionan

Usuarios en redes sociales reaccionaron a la amenaza de Bellakath de demandar al cirujano que opinó de la fibrosis en su abdomen, donde muchos lo defendieron al opinar que no fue irrespetuoso con la artista y hasta dijeron que sería mejor que demandara a quien la operó.

Te dejamos algunos de los comentarios: