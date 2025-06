Bellakath reacciona a las críticas por su apariencia física: ‘No hay fibrosis‘| VIDEO

Bellakath ha reaccionado a las críticas que recibió durante la última semana en torno a su apariencia física. La cantante de reggaetón mexicano ha sido duramente señalada por el aspecto de su cuerpo, particularmente por un video reciente de una presentación.

Si bien es desde hace varios años que Bellakath desata polémica por cómo luce su cuerpo después de haberse sometido a algunas operaciones estéticas, ahora el tema resurgió con mayor fuerza por el video donde vemos a la cantante de ‘Gatita’ y su abdomen que muchos aseguran, presenta “fibrosis”.

Wey!!! Que le pasó a Bellakath? pic.twitter.com/FAv0fPiwrj — MiKsOs ✨🥀 (@P1aceb0s) June 17, 2025

Eso es una cicatrización interna que puede afectar a varias partes del cuerpo y que puede surgir a raíz de una curación anormal. En ese sentido, es normal que quienes se han sometido a operaciones estéticas como la liposucción, presenten al menos un poco de fibrosis.

Usuarios en redes sociales emitieron comentarios fuertes sobre la apariencia de la cantante, al señalar que se veía así por “una liposucción mal cuidada” y por supuestamente no hacer ejercicio.

Bellakath reacciona a las críticas

En su cuenta de X, la reguetonera soltó varios comentarios en torno a las críticas que ha recibido por como se ve. "Tanto les molesta, ahora saldré en tanga y pezoneras“, comenzó diciendo.

Gracias a Dios cumplí mi sueño de tener el culo más grande de México 🇲🇽 🤓💗 después de ser una tabla — Bellakath 👸🏻 (@labellakath) June 21, 2025

Después, señaló: "Gracias a Dios cumplí mi sueño de tener el culo más grande de México", celebró. Además, no dudó en responder a algunas personas que criticaban su aspecto actual al decirle a una: “Antes o después siempre estaré mejor que tú y que quien se atreva a opinar sobre mi cuerpo, que te quede claro amor”, sentenció.

Además, a través de sus redes sociales en una transmisión en directo, la famosa habló sobre las críticas que recibe. “¿Cómo vas a criticar si tu estás peor? Nunca he visto a un guapo criticándome“, señaló.

En ese sentido, Bellakath señaló como las personas “guapas” no tienen la necesidad de opinar de ese modo sobre el aspecto de las personas. “Cualquiera que me critique que lo haga en persona para que nos comparemos. Va a quedar perdida”, retó.

La cantante también habló de los que dicen que su abdomen muestra mucha fibrosis por el video que se popularizó y mostró al momento cómo se ve, al levantarse un poco la blusa.

“No es algo que me moleste. Tengo el abdomen mejor que cualquier pend*** que me critique. Todo tiene que ver con la luz. No hay fibrosis, la piel está pegada a mi panza. Obvio lo hacen por jod**”, señaló Bellakath.

@gatittateam Bellakath sale a defenderse de las críticas @BELLAKATH 👸🏻 ♬ SIKITTY - Bellakath