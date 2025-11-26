Critican a Bellakath por comentario homofóbico y ella responde

Bellakath se encuentra en el ojo del huracán, después de que la criticaran duramente por su manera de reaccionar a un comentario de un usuario en redes sociales, quien la criticó por su manera de bailar en el Coca Cola Flow Fest.

Y es que el baile de Bellakath en su reciente presentación despertó opiniones divididas y fuertes ataques a su físico. "Baila si eres una nula infectada de biopolimeros“, decía el comentario del usuario @xeonxcxx.

No entiendo porque intentan funar a Bellakath cuando simplemente se defendió de alguien que le dijo que tenía biopolímeros (algo que también es un tema grave), no la estoy justificando, pero, se pasan de misoginos con ella y luego se andan haciendo las victimas.

La rapera reaccionó con un mensaje brutal que generó los señalamientos en su contra. “J*ta sidosa, ojalá no pidas respeto”, expresó en su cuenta de X, sorprendiendo a las redes sociales con su ataque tachado de homofóbico y sidofóbico.

Así reaccionan al comentario de Bellakath

Entre las reacciones, destacó la de La Casa de la Sal AC, una asociación integral a personas con VIH desde hace 39 años. "Te invitamos a acercarte a nosotrxs para recibir información y sensibilización respecto a VIH y Sida. Abrazo“, escribió la cuenta oficial de la organización.

"Nuestra labor no es tomar partido, sino defender DERECHOS. Independientemente del contexto, el uso de términos peyorativos hacia el VIH perpetúa un estigma que llevamos 39 años combatiendo. Se trata de proteger la dignidad de una comunidad. Ese es nuestro único bando“, aclararon después.

Y es que la opinión en redes se dividió. Si bien algunos criticaban a Bellakath por sus comentarios, otros mencionaban que no era la primera vez que el usuario la ataca de manera directa, por lo que aseguran que obtuvo su merecido con el insulto.

Por su parte, la cantante de reguetón explicó en otro tuit su perspectiva. "Las mujeres y los gays somos grupos igual de vulnerables, pero cuando un gay ataca a una mujer, no pasa nada porque es gay, pero cuando una mujer ataca a un gay, es homofóbica, serofóbica, clasista, racista, etc”.

“Justo por eso seguimos mal como sociedad, no justifico ninguna de mis palabras a hacia esa persona, pero tristemente al bulleador, hay que bullearlo para ponerlo en la misma situación”, sentenció.

Sus nuevas declaraciones generaron más opiniones en redes sociales, por quienes comenzaron que Bellakath quiso frenar un discurso de odio con otro, aunque otros más la defiende. Te dejamos algunos comentarios:

"No es ser gay o ser mujer, es utilizar una enfermedad tan grave y preocupante como EL SIDA de manera tan despectiva como acabas de hacerlo“.

"Nadie está juzgando que te defiendas, hazlo, dile LO QUE QUIERAS, pero no uses un estigma mundial con el cual se lleva años luchando como insulto“.

"Se justifican diciendo que había mejores formas de humillarlo. Pero yo no vi a ningún jto utilizando esas mejores formas para defender a una mujer que estaba siendo atacada por su físico"

"Simple y sencillamente ambos comentarios estuvieron muy mal y fuera de lugar“.