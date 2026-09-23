Jesse anuncia nuevo proyecto musical tras abandonar a su hermana Joy

Jesse Huerta, ex integrante de Jesse & Joy realizó una publicación sobre su nuevo proyecto solista, Jesse and The Supernovas, a solo un par de días de haber anunciado su salida de la banda que tenía con su hermana desde hace más de 20 años.

El músico aseguró anteriormente que había decidido salirse de la banda con la intención de “tomar un tiempo para estar con su familia, cuidar de él y darse un respiro”, según dijo el 15 de septiembre.

Jesse & Joy ı Foto: Facebook

Después, su hermana, Joy Huerta, se presentó en una conferencia de prensa a la que no asistió su hermano y se sinceró sobre el miedo que tenía de estar sola en el escenario, además de la poca comunicación que hubo entre ella y su hermano sobre la separación de la banda.

“Yo me enteré 20 minutos antes que ustedes”, admitió la cantante al borde del llanto, “sigo procesando, es demasiada información. Él tiene sus motivos, razones, no me queda más que respetarlo, yo no puedo hablar por él”, señaló.

Jesse anuncia nuevo proyecto musical

Fue a través de sus redes sociales que Jesse nuevamente habló sobre el tema y aclaró que no pleneaba abandonar la música, sino el proyecto con su hermana de manera temporal, por cuestiones personales.

“Antes de la primera señal, queremos darte la bienvenida. Enlace en la bio”, decía en la publicación realizada por el artista en conjunto con la cuenta del nuevo proyecto, que existe desde este mismo año.

“Cuando hablé de hacer espacio para cuidar de mí, de mi salud física y mental y de mi familia, nunca dije que me alejaría de la música. Hablé de hacer una pausa de Jesse & Joy después de más de 20 años de poner este proyecto antes que a mí mismo, a mi familia y a mi propia vida”, expresó el artista en su mensaje.

También enfatizó que su nuevo proyecto musical, Jesse and the Supernovas, no fue una decisión improvisada, sino un proyecto planificado y dialogado con meses de anticipación.“Mi hermana y mi equipo lo sabían”, aseguró.

“Crear no contradice mi decisión, y precisamente después de tomar una decisión tan difícil, es cuando más necesito de la luz que la música ha sido siempre para mí, especialmente en momentos difíciles, de cambio y de aprendizaje, así que aunque me desgarre el alma mi descanso es de Jesse & Joy no de la música, y tampoco me estoy yendo cuando las cosas están mal, tomé esta dolorosa decisión en uno de los mejores momentos de nuestra carrera”, agregó.

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