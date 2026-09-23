La Granja VIP: ¿Quiénes son los nominados de hoy 23 de septiembre 2026?

Ellos son los nominados de La Granja VIP de hoy 23 de septiembre

Los participantes de La Granja VIP 2026 se enfrentarán en La Asamblea de la noche del 23 de septiembre en la que nominarán cara a cara.

Antes de la nominación de hoy cabe recordar que ya hay dos personas instaladas en la placa que son Manelyk González, quien nuevamente fue nominada por la última eliminada que en esta ocasión fue María Karunna.

La segunda nominada fue Kenny Avilés, quien perdió el desafío contra Carlos Trejo y tuvo que instalarse en la placa de las personas que están en riesgo de salir.

¿Quiénes son los nominados de hoy en La Granja VIP?

Los nominados son los que más puntos acumulen en La Asamblea.

Hasta el momento el más votado es Julio Camejo, quien ha recibido votos de Ivonne Montero y Pimpinela Escarla.

Así votaron los granjeros en La Asamblea

Mono Osuna votó por Carlos Trejo

Ivonne Montero votó por Julio Camejo

Pimpinela Escarlata votó por Julio Camejo

Kevyn Contreras votó por Azalia Ojeda

Niurka votó por Julio Camejo

Pascal votó por Carlos Trejo

Julio Camejo votó por Ivonne Montero

Carlos Trejo votó por Azalia

La Bebeshita votó por Rafa Mercadante

Fernando Lozada votó por Carlos Trejo

Natalia Alcocer votó por Carlos Trejo

Kenny Avilés votó por Rafa Mercadante

Rafa Mercadante votó por Julio Camejo

Los pleitos de La Granja VIP que afectarán la tabla de nominados

Uno de los pleitos que más afectará la nominación es el de Ivonne Montero contra Julio Camejo, ya que el domingo en la eliminación de María Karunna, Ivonne le dijo poco hombre a Julio y se armó el tremendo pleito.

El enfrentamiento terminó involucrando al resto de los participantes, quienes tomaron partido por el integrante de su equipo.

El team de Manelyk respaldó a Julio, por lo que ahora la ex Acapulco Shore se echó una nueva enemistad con la actriz.

Rafa Mercadante, amigo de Ivonne, la apoyó a ella y Julio se desquitó con él y lo acusó de faltarle el respeto a las mujeres, esto por el hecho de que le mostraron a Mane lo que el conductor dijo sobre ella en la primera nominación.

Asimismo, es probable que el equipo de Mane se lance también contra Kevyn Contreras y contra Carlos Trejo, pues el capataz trae al Cazafantasma entre ceja y ceja, lo mandó al primer duelo de nominación contra Kenny Avilés, pero como Trejo ganó no le quedó de otra a Mono que nominarlo directamente en La Asamblea.

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