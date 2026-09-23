La Casa de los Famosos México 2026: ¿Quiénes son los NOMINADOS este 23 de septiembre?

Ha llegado el momento de las últimas nominaciones de la temporada en La Casa de los Famosos México 2026, pues la proxima semana se llevará a cabo la gran final del reality show que da de qué hablar.

Gema Garoa, Karina Torres, Memo Shutz, Brianda Deyanara, Ernersto Laguardia, Ese Pérez, Mariana Ochoa y Yahir son los habitantes que permanecen en la competencia; de momento, el lugar de la ex integrante de OV7 en la final ya está confirmado.

¿Qué pasó en La Casa de los Famosos México 2026?

En esta semana previa a la final, ninguno de los participantes quiere quedar fuera del programa y ya que se sabe cuál de los participantes es el primer finalista de la temórada, la mejor manera de asegurar su lugar es evitar quedar nominados.

Esto es algo que requiere de estrategia y en esta ocasión, los habitantes contaron con la ayuda de un aliado fuera del programa que les brindó información valiosa al público.

Por este motivo, Karina pudo conversar con su intima amiga Paola Suarez, lo que generó un momento viral por el inesperado encuentro. Asimismo, Memo Shutz rompió en llanto al hablar con su hijo, otra interacción que generó emoción entre los Internautas.

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