¿Quién es el primer finalista de La Casa de los Famosos México 2026?

Ya se acerca la gran final de La Casa de los Famosos México 2026. Es por eso que este lunes se juega el primer pase a la final del reality show, por lo que cada uno de los ocho participantes concursan para ser el primer finalista de la competencia.

Gema Garoa, Karina Torres, Memo Shutz, Brianda Deyanara, Ernersto Laguardia, Ese Pérez, Mariana Ochoa y Yahir son los habitantes que permanecen en la competencia tras ocho semanas de competición, pero solo uno de ellos pasará directo a la final.

¿Quién es el eliminado de La Casa de los Famosos México 2026 hoy 20 de septiembre? ı Foto: Especial

¿Quién es el primer finalista de la semana?

En esta ocasión, los habitantes participaron en la boutique de los famosos, por lo que cada uno de los habitantes debía elegir una bolsa al azar y avanzaría en rondas conforme a lo que indicara el contenido de la misma.

Al final, fue Mariana Ochoa quien se convirtió en la finalista, después de haber quedado enla final del juego con Memo Shutz.

¿Qué ha pasado en La Casa de los Famosos México 2026?

El eliminado de la semana ocho fue Cynthia Klitbo, tras 57 días de aislamiento. Muchos comentaron que su salida pudo haber sido consecuencia de actitudes que muchos calificaron como clasistas.

Otros cuestionaron que Ese Pérez no quedar eliminado en esta octava semana, ya que parece ser que varios internautas quieren ver fuera al creador de contenido por sus actitudes polémicas y “nefastas”.

La semana anterior, el último líder del programa fue Mariana Ochoa, quien sin embaego no obtuvo el beneficio de la inmunidad, ya que la misma se rifó entre los concursantes, por lo que fue Gema Garoa quien obtuvo su pase directo a esta semana.

Por otro lado, la influencer Brianda Deyanara protagonizó un momento emotivo con su familia, pues en el reality show se llevó a cabo la reunión de la famosa con sus padres.

Los padres de la creadora de contenido llegaron en un auto y ante esto, Brianda recibió la instrucción de ir hacie el auto fuera del set para encontrarse con ellos.

Llegaron los papás de Brianda, cómo evitaba su papá no quebrarse 😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭 #LaCasaDeLosFamososMéxico pic.twitter.com/wE0FziW10g — Humor_y_Farandula (@HumoryFarandula) September 21, 2026

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