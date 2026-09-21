Luis Miguel anuncia Tour 2027 y causa furor

Luis Miguel confirmó que en el 2027 regresa a los escenarios con una gira mundial, a dos años de terminar con un tour que marcó uno de los regresos más exitosos de su carrera que rompió récords en taquillas para un artista latino.

El anuncio se dio a través de las diferentes redes sociales del artista, quien simplemente publicó una imagen con su rostro y las palabras “TOUR 2027″ sin dar mayores explicaciones al respecto.

Por este motivo, aún se desconocen las fechas, ciudades, recintos o información sobre la venta de boletos. Sin embargo, es probable que esta información sea revelada en los próximos días. Tampoco se sabe qué países formarán parte del recorrido o dónde comenzará.

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Sin embargo, hace unos días comenzaron a circular rumores de presentaciones de Luis Miguel en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey bajo el nombre La Despedida Tour 2027, aunque se desconoce si así se llamará la gira y si será la última que dará el artista.

Las publicaciones aseguraban que ‘El Sol de México’ actuaría el 9 de enero en el Palacio de los Deportes, el 15 de enero en Guadalajara y el 30 de enero en Monterrey, además de promocionar supuestos boletos a través de la plataforma GoTicket.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) intervino el 11 de septiembre para advertir que esas presentaciones no habían sido anunciadas en los canales oficiales del artista y que GoTicket no era una boletera oficial para esos conciertos.

En ese sentido, por los venues es más probable que la preventa y venta se de a través de sitios como Ticketmaster, que es la boletera que suele asociarse a los recintos principales de México.

El público se mostró contento con la noticia de que Luis Miguel estará nuevamente de gira en 2027, aunque muchos señalaron que sería bueno también poder escuchar nuevas canciones de su parte. Algunas reacciones del público por el regreso del artista a los escenarios fueron:

“Es preciso un nuevo disco, urge”.

“¡Wow! Tal vez vaya, me lo pensaré“.

“¡Qué hermosa noticia! Gracias por hacernos inmensamente felices con tu regreso”.

“Ahí estaremos mi sol”.

“¿Tour 2027? ¡Qué emoción, te esperamos en Colombia!“.

“¿Y el nuevo disco para cuándo?"

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