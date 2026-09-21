La serie en formato vertical Reclamado por el padre vampiro de mi esposa es un drama creado con Inteligencia Artificial en el que conocemos la historia de un mestizo que termina junto a un poderoso vampiro.

¿De qué trata Reclamado por el padre vampiro de mi esposa?

Reclamado por el padre vampiro de mi esposa sigue la historia de Liam, un mestizo abandonado que es obligado a aceptar un matrimonio político y humillado en público.

Reclamado por el padre vampiro de mi esposa, ¿Dónde ver el drama animado? ı Foto: Especial

Severino, el príncipe vampiro más poderoso, lo salva. Él es el padrastro de su esposa y el hombre con quien Liam pasó una noche de pasión estando ebrio. El príncipe le confiesa su amor y promete despertar sus poderes vampíricos.

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¿Dónde ver Reclamado por el padre vampiro de mi esposa?

Podrás ver cada uno de los episodios de la serie a través de la plataforma de Goodshort. Los primeros capítulos están disponibles de manera gratuita a través de la aplicación antes de tener que comprar el resto de la historia.

Como alternativa, puedes encontrar la historia a través de plataformas como Dailymotion. Encontrarás la historia completa en formato de película, para que la puedas disfrutar de corrido, aunque puede haber algunos anuncios mientras la miras, ya que es gratuita.

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La parca y su sombra: Rosa Moretti mató por primera vez a los trece años. A los quince, ya era la Parca. Por una promesa, guardó el arma y se enterró en un papel de dama durante diez años. Sin embargo, diez años después, alguien cometió el error de creer que ya no era peligrosa, por lo que a partir de esa noche, ella volvió a vestir de negro, lista para hacer a alguien pagar.

La esposa del padrino, un precio que no puedes pagar: Elena es una joven que sufre el rechazo y la humillación pública de su prometido, quien se casa con Renata, otra mujer, para darle el apellido a su hijo sin importarle los sentimientos de la protagonista. Tras sufrir tantos abusos, Elena llega a su límite y finalmente decide cortar todo lazo con su clan. Ella busca un aliado con el poder suficiente para ejecutar su revancha. Así conoce a Dante Moretti, el temido y poderoso Don del submundo criminal.

El harén apocalíptico del esposo héroe: Tras el apocalipsis, la tierra quedó contaminada y ya no se podía cultivar. Sam, que solo podía sobrevivir recogiendo basura, despertó accidentalmente un sistema y logró hacer un contrato con tres bellezas. Cuando el nivel de afecto de ellas aumentaba, él podía obtener comida, medicinas, armas e incluso semillas superiores. Paso a paso, se convirtió en el rey del apocalipsis.

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